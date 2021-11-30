Oğlundan sonra babasını da kaybeden Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım

Geçen sene 10 yaşındaki oğlunu kaybeden eski manken Ebru Şallı’nın babası Şükrü Şallı yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Şükrü Şallı, dün Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanırken Ebru Şallı’dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

İki yıl lenfoma kanseriyle mücadele eden oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020’de kaybeden Ebru Şallı, bir ölüm haberiyle daha yıkıldı.

Eski mankenin kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı da dün vefat etti.

Şükrü Şallı’nın cenazesi, dün ikindide Güvercinlik Sudi Özkan Camii’ne getirildi. Cenazeye Ebru Şallı, kardeşleri, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şükrü Şallı, Mumcular Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“BABAM UYKUSUNDA VEFAT ETTİ”

Babasının uyurken vefat ettiğini söyleyen Ebru Şallı, “Maalesef evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. O yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyordu. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten babam çok iyi bir insandı. Açıkçası uyurken hiç acı çekmeden olması beni mutlu etti. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, zaten her gün konuşuyorduk” diye konuştu.

“PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI”

Şallı, yaşadığı acı günün ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Babasıyla çektirdiği fotoğraflarını paylaşarak vefat eden oğlunu anan Şallı, “Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum” notunu yazdı.

Şallı’nın paylaşımını gören ünlü isimler peş peşe yorum yaparak taziye dileklerinde bulundu.

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