Oğlunun dövdüğü baba, 37 gün sonra öldü

Yazan:
Alaturka Online
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Konya’nın Kulu ilçesinde Salih Tümer’in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Oğlunun dövdüğü baba, 37 gün sonra öldü

Olay, 6 Temmuz’da Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer’i dövdü. Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Tümer’in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tümer’in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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