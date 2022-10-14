Oğlunun gözleri önünde katledilen Bahar’ın katili yakalandı

Adana’da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Bahar Torun’u (39), 11 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla öldüren Burak A., yakalandı. Gözaltına alınan Burak A.nın, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için dün saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde evine gitti. Torun’un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Burak A., belinden çıkardığı tabancayla, 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Torun’a peş peşe ateş etti. Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Burak A. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören komşuları Torun’un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli Burak A.nın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Burak A.yı saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan Burak A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bahar Torunun cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Adana’da kadın cinayeti: Eski sevgilisini tabancayla katletti