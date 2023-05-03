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3 Mayıs 2023
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Oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıropta bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S. (70) ile oğlu S.S. (49) arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgadan sonra kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S’nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

Fatma S’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S’nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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