OGM: Bir günde 46 orman ve kırsal alan yangınıyla mücadele edildi!

Türkiye dün alevli bir gün yaşadı. Ülke genelinde çıkan 28’i orman 17’si kırsal alan ve makilik olmaz üzere 45 yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgarla genişleyen Antalya Manavgat yangını ise dün saat 23:00 sıralarında kontrol altına alındı.

ANTALYA’DA 5 YANGIN

Turizmin önemli merkezlerinden Antalya’da beş ayrı orman yangını çıktı. Manavgat’ta rüzgarında şiddetiyle büyüyen yangın gece saatlerinde kontrol altına alınabildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde yerleşim yerlerine çok yakın fıstık çamı ağaçlandırma sahasında çıkan yangına orman yangın söndürme ekipleri karadan 3 helikopter ise havadan müdahale etti. Yoğun bir çalışma sonunda yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Orman yangın söndürme ekipleri ayrıca bugün İzmir, Bursa, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Sakarya, Hatay, Mersin, Malatya, Balıkesir, Çanakkale, Mardin, Denizli, Tekirdağ, Bilecik ve Osmaniye’de çıkan orman, kırsal alan ve makilik yangınlarına müdahale etti.

MANAVGAT YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çeşme yangını dahil bu gün 28’i orman, 17’si kırsal olmak üzere toplam 45 adet yangın an itibariyle kontrol altına alınmıştır. Antalya Manavgat’ta çıkan yangını söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” paylaşımı yaptı.

Yaklaşık 35 dakika sonra Orman Genel Müdürlüğü hesabından yapılan paylaşımda ise Manavgat yangınının da kontrol altına alındığı duyuruldu.

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