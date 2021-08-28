OGM: Bugün çıkan 6 orman yangını kontrol altında

Yazan:
Alaturka Online
-

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün Edirne, Burdur, Şırnak, İzmir, Yozgat ve Antalya’da çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Yayınlanma: 23:29 – 28 Ağustos 2021 Güncellenme: 23:31 – 28 Ağustos 2021

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 6 orman yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Kontrol altına alınan yangınlar başlangıç ve kontrol altına alınma saatleriyle birlikte şöyle açıklandı:

Edirne Keşan – Başlangıç: 06.47 Kontrol: 08.00

Burdur Bucak – Başlangıç: 11.40 Kontrol: 13.25

Şırnak Uludere – Başlangıç: 13.00 Kontrol: 17.30

İzmir Aliağa

Yozgat Akdağmadeni – Başlangıç: 17.15 Kontrol: 19.30

Antalya Konyaaltı – Başlangıç: 17.25 Kontrol: 19.50

Tunceli Valiliği'nden yangınlarla ilgili açıklama İlginizi Çekebilir Tunceli Valiliği’nden yangınlarla ilgili açıklama

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?