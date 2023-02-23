Öğrenci olarak kaldığı yurda, depremzede ailesiyle birlikte döndü

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Sevgi Meşe, yarıyıl tatilinde Diyarbakır’da yaşayan ailesinin yanına gitti. Meşe ailesinin Diyarbakır Bağlar Bağcılar Mahallesinde yaşadığı 7 katlı bina depremde hasar gördü.

Sevgi Meşe, annesi Reyhan Meşe (47) ve kardeşi Deniz Meşe (7) binada oluşan çatlaklar nedeniyle bir süre Diyarbakır’daki akrabalarının yanında kaldı. Meşe ailesi uçakla Ankara’ya sonra Bartın’a geldi. Sevgi Meşe öğrenci olarak kaldığı Bartın’daki Mehmet Efendi Öğrenci Yurdu’na annesi ve kardeşiyle birlikte yerleşti. Sevgi Meşenin küçük kardeşi Deniz Meşe Şiremirçavuş İlkokuluna başlayarak, yurttan her sabah okuluna gidiyor. Sevgi Meşe ise kaldığı odada derslerine çalışmaya devam ediyor.

“AİLENLE YURTTA KALACAKSIN, DESELER İNANMAZDIM”

Sevgi Meşe, ara tatilde ailesinin yanına gittiğini belirterek, “Orada depreme yakalandık. Bartın bildiğimiz yer olduğu için ailemle buraya yurda geldik. Ben burada okurken, bu yurtta kalıyorduk. Depremden sonra buradaki yurdun açıldığını duyduk ve buraya geldik.

Bartın’a annem ve kız kardeşimle geldik. Daha önce bana ‘Ailenle aynı yurtta kalacaksın’ demiş olsalardı, buna inanmazdım. Şimdi aynı yurtta kalıyoruz. Oradan uzaklaştığımız için kendimizi güvende hissediyoruz. İçimiz buruk, ailemizin diğer fertleri orada ama burada çok rahatız” diye konuştu.

“ÇÖK-KAPAN-TUTUN YAPTIK”

Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Sevgi Meşe, “7 katlı binanın 6’ncı katında oturuyorduk. Bizim ev çok sallandı. Deprem çok uzun sürdü. Biz de ailecek tatbikatlarda yapılan ‘çök-kapan-tutun’ yaptık. Evden çıkacağımızı sanmıyorduk sonra dışarı çıkmayı başardık. Burası daha rahat olduğu için buraya geldik. Yurtta kardeşimle annemin her türlü imkanı var. Kardeşimi de ilkokulu yazdırdık. Sosyal imkanlarımızda çok, burada olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. (DHA)