Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 aşçı ve yardımcı personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrenci pansiyonlarına personel alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.
Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.
TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL
Açıklanan personel alımlarına dair başvuru tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.