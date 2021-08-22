Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 aşçı ve yardımcı personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrenci pansiyonlarına personel alımı yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.

Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.

TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Açıklanan personel alımlarına dair başvuru tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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