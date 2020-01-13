"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde "Öğrenci Sorunlarına Değinen Filmler" hakkında konuştuk. Önemli Şeyler ► www.instagram.com/onemliseylertv
Hakan Orkan ► www.instagram.com/hakanorkan
Özay Şen ► www.instagram.com/ekvatortilkisi
Çağlar Cilara ► www.instagram.com/caglarcilara Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA
Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️Öğrenci Sorunlarına Değinen Filmler
Dangerous Minds 01:54
Stand and Deliver 04:28
Die Welle 05:37
Dead Poets Society 07:23
The Dreamers 10:22
More American Graffiti 11:54
If…. 13:59
X+Y 15:49
History Boys 17:14
Sınav 18:19
The Breakfast Club 20:42 #kültürsanat #sinema #film
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