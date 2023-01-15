Öğrenci yurdunda İzmir Marşı yankılandı





İstanbul Güngören’deki KYK Fatih Sultan Mehmet Kız Öğrenci Yurdu’nda Retrobüs müzik grubunun konser verdi. Konser sonunda öğrenciler hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Güngören Gençosman Mahallesi’nde bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Kız Öğrenci Yurdu’nda dün gece Retrobüs müzik grubu konser verdi.

Grup, söylediği şarkılarla alanı dolduran öğrencileri coşturdu. Konser sonunda ise öğrenciler hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

“BİZ ONUN DEVRİMLERİNE VE İLKELERİNE AŞIK OLDUK”

Marşın ardından Retrobüs grubu solisti, öğrencilere “Herkes görünce birine aşık olur biz O’na aşık olduk, o masmavi gözlere… Biz onun devrimlerine ve ilkelerine aşık olduk. Gözlerimizi kapatsak o masmavi gözler, o silüet gözümüzün önünde. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için söyler miyiz o şarkıyı” diyerek Belkıs Özener’in “Benim Gözüm Sende” isimli eserini okudu.