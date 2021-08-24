Öğrenciden aldılar faizciye verdiler

İnternete en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde Özel İletişim Vergisi’ne yüzde 33 zam yapıldığını belirten Dr. Ozan Bingöl, “Bütçe açığına 1.6 milyar TL katkı sağlamak için öğrencinin internetinden alıp vergilerimizi faizciye verdiler” dedi.

Nuray TARHAN

Türkiye’nin mali yapısındaki bozulma her geçen gün derinleşiyor. Hazine’nin nakit açığı rekor düzeye çıkarak, sadece temmuz ayında 67 milyar 925 milyon TL’ye çıktı, 7 ayda ise 106.3 milyar TL’ye ulaştı. Hal böyle olunca da, açığı kapatabilmek için ya mevcut vergilere zam yapılıyor ya da vatandaş başta tüketimden alınanlar olmak üzere yeni vergilerle sınanıyor. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, her yaştan milyonlarca vatandaşın internete ihtiyaç duyduğu, öğrencilerin derslere online girmek zorunda kaldığı pandemi döneminde bile Özel İletişim Vergisi’ne yüzde 33 zam yapıldığına dikkat çekerek, “Ne uğruna? Bütçe açığına 1.6 milyar TL’lik katkı yapmak için. Peki, aynı yılın ilk 7 ayında kaç lira faiz ödedik; 98.6 milyar lira, yani 60 katı. Öğrencinin internetinden alıp vergilerimizi faizciye verdiler” dedi.

Bu yıl bütçe açıklarını kapatmak için yapılan vergi artışlarından beklenen toplam gelirin 37.7 milyar TL olduğuna dikkat çeken Bingöl, yeni zam ve vergilerin de kapıda olduğunu söyledi. Yüksek faizin kötü yönetimin ve yönetime güvensizliğin en bariz göstergesi olduğuna dikkat çeken Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

YENİ VERGİLER KAPIDA

“Kötü yönetim nedeniyle kaynaklarımız ve vatandaşın alın terinden ödediği vergiler faize gitmeye devam edecektir. Hatta durum içinden çıkılamaz bir hal aldığı için borcu borçla kapatmanın yanı sıra vergi oranlarındaki artışla, zamlarla ya da yeni vergilerle kapatma tercihi de ağır basacaktır. Hal böyle olunca da bugüne kadar, gelirden paylarına düşeni alamayanlar, vergilerden, fiyat artışlarından, zamlardan paylarına düşeni fazlasıyla almaya devam edecekler. Ancak unutulmamalıdır ki; küçük bir azınlığın mutluluğu, büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına sürdürülemez.”

2006 sonrası vergilerle ödenen faiz gideri 1 trilyon lirayı geçti

Yılın ilk 7 ayında Hazine’nin nakit açığının 106.3 milyar TL’ye ulaştığını belirten Ozan Bingöl, şunları söyledi:

“Hazine nakit dengesinin büyümesi daha fazla borçlanma demektir. Bu ise daha fazla borçlanma, daha fazla borç nedeniyle daha fazla faiz ödeme, daha fazla faiz nedeniyle daha fazla nakit açığı ve bütçe açığı kısırdöngüsüne girmek demektir. İlk 7 ayda 98.6 milyar TL’ye ulaşan faiz gideri ödeme tutarı bu kısırdöngünün başladığını göstermektedir. 2006-2020 döneminde bütçeden ödenen faiz gideri 905.3 milyar TL idi. Bu yılın ilk 7 ayını ilave ettiğimizde 2006 sonrası milletin vergileriyle ödenen faiz gideri 1 trilyon TL’yi aştı.”