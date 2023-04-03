“Öğrenciler, seçim haftası nerede olacaklarını bilmiyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, parti genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, deprem felaketi sonrası üniversite öğrencilerinin yurtlardan apar topar tahliye edildiğini ve memleketlerine döndüğünü söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın, üniversitelerin hibrit sisteme geçeceğini açıkladığı tarihin 30 Mart 2023 olduğunu belirten Gökçen, “Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adres değişikliği için verdiği son tarih 2 Nisan. Nüfus müdürlükleri, adres değişikliği için eğer kişinin üzerinde bir fatura yoksa ikametgahta olan kişinin de hazır bulunmasını bekliyor. Yani bu kadar kısa bir süre içinde bu işlemin tamamlanması çok zorlaştırıldı. YÖK Başkanı vize sınavlarının çevrim içi yapılacağını söylerken final sınavlarının nasıl yapılacağını üniversite senatolarının takdirine bıraktı. Üniversite senatolarının birçoğu ise hala karar almadı. Ya da aldıkları kararı öğrencilerine duyurmadı. Akademik takvimlerde güncelleme yapılmadı. Sınavların seçim haftasına denk geldiği üniversiteler de var. Yani şu anda öğrenciler 14 Mayıs haftasında nerede olacaklarını, bu kötü yönetimden kaynaklı bilmiyorlar” diye konuştu.

Dönemin en başında online eğitime karşı çıktıklarını kaydeden Gökçen, “Daha dönemin en başında böyle bir karar almayacaktınız. Madem böyle bir karar aldınız, o zaman dönem ortasında bu kararı değiştirip gençlere 2 kez bu masrafı yaptırmayacaktınız. Bunu da yaptırdınız. Oy kullanmak, geleceklerinde söz sahibi olmak isteyen gençlerin, seçmen kayıtlarını düzeltmelerine uygun zaman tanıyacaktınız. Oy haklarını gasbetmeyecektiniz” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ BİLETİ

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, üniversite öğrencilerinin oy kullanmaları için ‘Demokrasi Bileti’ uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, “Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine tekrar çağrı yapıyoruz. Eğer seçmen kaydınızı almadıysanız ve üniversitenizin bulunduğu şehirde oy kullanacaksanız ve üniversiteniz sizi eğer sınav için oraya zorla getirtecekse biz sizin yanınızdayız. Seçimlerde oy kullanmanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna ulaşım bedelleri de dahil” dedi. (DHA)