Öğrenciler, “Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle hayallerine sımsıkı sarılıyor

BALIKESİR (AA) – MİRAÇ KAYA – İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlere giden gençler, düzenlenen etkinliklerle hem kendisini geliştiriyor hem de geleceğine yön veriyor.

İller İdaresi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında, 2 bin 560 genç, Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa'ya götürülüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Spor Derneği koordinasyonunda sürdürülen projede, 15-18 yaşlarındaki gençler götürüldükleri illerde bilim, sanat, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılıyor.

Projeyle, milli ve manevi değerlere, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunacak nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan programa katılan 160 öğrenci projenin ilk etabında Çanakkale ve Balıkesir'e geldi.

Çanakkale'de Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nı gezen öğrenciler, ardından Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti. Daha sonra Şahindere Şehitliğine geçen öğrenciler, burada alan kılavuzları tarafından bilgilendirildi.

Buradaki ziyaretten sonra Hisarlıtepe'deki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gelen 160 kişilik grup, temsili şehitlikte dua etti, bol bol fotoğraf çekti.

Konuk öğrenciler, ziyaret kapsamında tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez'in hazırladığı tarih atölyesine de katıldı.

Daha sonra Balıkesir'e geçen öğrenciler, Ayvalık'ta AFAD tarafından hazırlanan Doğal Afet Eğitim Atölyesini ziyaret etti. Öğrenciler, Afet Gönüllülük Eğitimi aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Güvenli Trafik Eğitimi Atölyesini de gezen öğrenciler, Çanakkale kahramanlarından Seyit Çabuk'un (Seyit onbaşı) Havran'daki kabrine ziyarette bulundu. Daha sonra da Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu anlatan Şıldak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kuvayi Milliye Müzesini de ziyaret eden öğrenciler, Ayvalık'a geçerek Cunda Adası'nda tekne turuna katıldı.

Öğrenciler, bu sayede hem farklı kültürleri öğreniyor hem de etkinliklerde yer alarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

-"Vatan sevgisi nesilden nesile aktarılacak bir duygu silsilesidir"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, projenin önemini anlattı. Şıldak, projenin gençlere önemli katkıları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yarın Çok Genç Olacak projesi, ülkemizin güzelliklerini bütün insanlarımıza tanıtmaya, kültürleri kaynaştırmaya ve gençlerimizi ülkemizin çok farklı köşelerinde görmedikleri yerlerle buluşturma amacını güden çok kapsamlı bir projedir. Gençlerimiz Balıkesir'de iki gün gezme fırsatı buldu. Çok anlamlı bulduğum bu proje kapsamında ilimizde bulunan gençlerimiz ve öğretmenlerimize tekrar hoş geldiniz diyerek selamlıyorum."

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Nazım Kartal da proje kapsamında geldikleri Çanakkale ve Balıkesir'de Milli Mücadelenin ruhunu yaşadıklarını söyledi.

Kartal, öğrencilerin geziden memnun kaldıklarını anlatarak, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu projeye öncülük etti. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz, vatan sevgisi nesilden nesile aktarılacak bir duygu silsilesidir. Bunun devam edebilmesi için böyle projeler gençlerle buluşturulmalıdır. Gençler de bu projeyle yaşadıklarını kendi yaşantısına iliştirerek sonraki nesillere aktarabilirler." ifadelerini kullandı.

– "Bu gezi bana çok şey kattı"

Şırnak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf Bilişim Bölümü öğrencisi Ela Kenanoğlu ise gezinin olacağından ilk başta hiç haberinin olmadığını ve kendisine sürpriz olduğunu dile getirdi.

Uçağa ilk defa bindiğini söyleyen Kenanoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale ve Balıkesir'i gezdik, her yerde bizi çok güzel ağırladılar. Yeni yerler keşfettik, şehitlikleri gezdik. Her şey çok güzeldi. Atalarımızın eskiden nasıl savaştıklarını gördüm. Şehitlikleri gezince çok duygulandım. Benim abim Engin Kenanoğlu da 2 yıl önce Besler Dereler'de şehit düştü. Ben ilerleyen zamanda polis olmak istiyorum, inşallah başaracağım. Kendime inanıyorum, azmedince tüm hayaller gerçekleşir. Bu gezi bana çok şey kattı, yeni insanlar tanıdık. Her şey için teşekkür ederiz. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gelecekte de biz onların yerinde olacağız, biz de aynı atalarımız gibi bu vatanı gelecek nesillere aktaracağız. Her yerin videosunu fotoğrafını aldım, Şırnak'a gidince herkese anlatacağım. Her yer çok güzeldi."