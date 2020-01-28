Öğrenciler yarıştı belediye personeli Kudüs’e gitti!

2018 yılında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma programı ve “Kudüs’e mektup” yarışması düzenledi. Ancak söz konusu yarışmanın protokolünde ödülün ne olduğu, kaç kişinin ödül alacağı belirtilmedi.

Yarışma bitiminde ödülün Kudüs seyahati olduğu açıklandı. Yarışmada dereceye giren 15 öğrenci ile birlikte 13 öğretmen ve 1 Milli Eğitim Şube Müdürü ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 18 personeli Kudüs seyahatine gönderildi.

BELLİ OLMAYAN ÖDÜL KUDÜS’MÜŞ

Sayıştay denetçileri yaptıkları incelemelerde usulsüzlüğü fark etti. Hazırlanan raporda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“11.01.2018 tarih 53 sayılı karar ile Belediye ile Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Kitap okuma programı ve Kudüs’e mektup yarışması düzenlenmesine ilişkin protokol yapmak için, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir.

Meclis kararına istinaden 07.02.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Ortak hizmet projesinde ödülün ne olacağı belirtilmemesine rağmen yarışma da dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve bu yarışma kapsamında çalışan personeller Kudüs gezisine götürülmüştür.

Ortak hizmet projesinde kaç kişinin götürüleceği, ödülün ne olacağı, dereceye kaç kişinin gireceği gibi hususların belirtilmemesine rağmen 15 öğrenci, 13 öğretmen, 1 Milli Eğitim Şube müdürü ve 18 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin Kudüs gezisine götürüldüğü tespit edilmiştir.”

TARTIŞMAYA MAHAL VERMEMELİ

Ödülün protokolde belirtilmesi gerektiğini ifade eden Sayıştay denetçileri, “Ortak hizmet projesi içeriklerinin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde net olarak belirlenmesi gerekir. Ayrıca meclis kararında da kitap okuma programı ve Kudüs’e mektup yarışması sonundaki ödülün ne olacağı da açıkça belirtilmelidir. Ortak hizmet projelerinde tarafların yükümlülükleri ile bu kapsamda yapılacak işlerin öngörülebilir ve belirli olarak ortaya konulması gerekir” dedi.

AFİŞLERDE BELİRTİLMİŞ

Belediye cevabında söz konusu yarışma ödülünün billboard ve afişlerde yer aldığını açıkladı. Sayıştay denetçileri ise “Ortak hizmet projesi yapıldıktan sonra ödülün ne olduğunun duyurularda ve billboardlarda belirtilmemesi gerekir. Ortak hizmet projelerinde tarafların yükümlülükleri ile bu kapsamda yapılacak işlerin öngörülebilir ve belirli olarak ortaya konulması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.