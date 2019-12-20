Öğrencilerden Başkan Yavaş’a teşekkür

Yavaş, şehir hastanelerine ilişikin olarak da “Övünüyorlar, ‘şehir hastanesine 800 milyon TL’lik yol yaptık’. İyi de kardeş, hastaneyi oraya yapmasan yol yapmayacaktın, 800 milyon TL’lik hastane yapacaktın!” dedi.

Mansur Yavaş, ayrıca Kanal İstanbul Projesinin ekolojiye çok büyük zararlar vereceğini, projeye ekolojik sisteme zarar vereceği için karşı olduğunu açıkladı.

Yavaş, sözlerini söyle sürdürdü:

*Ben ekolojinin bozulmasını istemiyorum. Şimdi bu yönetimdeki arkadaşların çoğu konuşurken hep şöyle derler; Allah’ın yarattığı bir ekolojik sistem var bunu bozmamak gerekir.

*Ben Kanal İstanbul’la ilgili bilimsel bir makale okudum ki dehşet bir şey. O makale yaklaşık 2 yıl önce çıkmış bir makaleydi. Neleri değiştirdiğini ekolojik olarak, ekosistem olarak o kadar güzel anlatmış ki onu okuyan hiçbir Allah’ın kulunun bu projeyi istyorum demesi mümkün değil.

*Ben bu şekilde bozulmasına karşıyım. Şimdi şöyle bir olay olsa belki farklı düşünürdüm: Panama Kanalı, Süvyş Kanalı gibi çok uzun mesafeyi ortadan kaldıran ve ticari olarak da tüm dünyaya bir şey katan.

*Hiçbir şey olmasa o zaman bile tartışılıp kontrollü bir şekilde yapılır. Şimdi bir boğaz var. Bununla ilgili Montrö Anlaşması var. Biz boğazdan geçeçn her şeyi kontrol ediyoruz. Bana göre birinci öncellik ekosistem bozulduğu için ben karşıyım