Öğrencilere aynı evi kiralayarak dolandırdı

İzmir’de, büyük bölümü yabancı uyruklu 50’den fazla üniversite öğrencisine, 1 yıla kadar sürelerle kirasını peşin alarak, sahte kontratlarla daireler kiralayıp dolandırdığı ileri sürülen Barış Şenol, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şenol tutuklandı. Dolandırılan öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Emlakçı Barış Şenol, büyük bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi’ni yeni kazanan yabancı uyruklu 50’yi aşkın öğrenciyi ev kiralama vaadiyle dolandırdı. Şenol’un 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık kiralarını peşin aldığı daireleri birden çok kişiye sahte kontratlarla kiralayarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 50yi aşkın yabancı uyruklu mağdur öğrenci, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis, şikayetler üzerine Şenol’u gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol tutuklandı.

‘KALACAK YERİM YOK’

Azerbaycan uyruklu öğrenci Ayxan Ahmedov, “Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazandım. Rezidanstan bir ay önce ev kiraladım. Sözleşme imzaladık. Apartmanın yöneticisi ve emlakçı bana bir ay sonra eve girebileceğimi söyledi. Ancak sözleşme geçersizmiş. Sözleşmede T.C. numarasını farklı yazmış. Benim gibi 100’den fazla öğrenci mağdur. Benden 24 bin TL aldı. 60 bin TL aldıkları var. Bazıları bir yıllık bazıları 6 aylık kiraladı. Bizden depozito ve emlakçı parası bile aldı. Polis merkezine ifadelerimizi verdik. İnşallah bize yardımcı olacaklar. Şu an kalacak bir yerim yok. Arkadaşlarımda misafirim” dedi.

FASLI DA VAR FRANSIZ DA

Fas’tan gelen Boutaina Akouchi de “Kiraladığımız ev için İBAN numarası üzerinden para yatırdık. Üniversite öğrencileriyiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nü kazandım. Ev için 10 bin TL ödedim. Şimdi arkadaşlarımda kalmak zorundayım” diye konuştu.

Fransız vatandaşı olan Joel N’gatta da işletme bölümünü okumak için geldiğini belirtip, “Ancak ev kiralamak isterken 2 bin 500 dolar dolandırıldım” ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı öğrencilerden Aidos Bainazarov da “Benim gibi pek çok Kazak öğrenci ev kiralamak isterken mağdur oldu. Hepimiz sokakta kaldık. Üniversite için geldik. 14 bin TL ödeme yaptık. Depozito ve emlakçı parası bu miktara dahildi. Hepimiz şikayetçi olduk” diye konuştu.

‘300 KİŞİYE YAPTIĞI SÖYLENİYOR’

Mağdur öğrencilerden Demir Ötkan da “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Bölümü’nü kazandığım için Buca’daki evleri araştırdık. Kendi evimde kalmak yurttan daha iyi olur diye düşündüm. Biraz aradıktan sonra emlakçı Barış Şenol’la karşılaştık. Emlakçıyla görüştük. Evi beğendikten sonra 12 bin TL yatırdık. Anahtarı iki hafta sonra vereceğini söyledi. İki hafta sonra geldiğimde apartmanda ‘dolandırıldınız’ gibi bir yazıyla karşılaştım. Bu dolandırıcılığı yaklaşık 300 kişiye yaptığı söyleniyor. Yeni bir ev arayışımız var. Şikayetçi olduk. Bildiğim kadarıyla yakalanmış” dedi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM’

Öğrenci olan kızı için bir ev kiralamak istediğini ancak dolandırıldığını anlatan Nermin Çokgezmiş de “Bir internet sitesinden daire baktık. Emlakçı evleri gösterdi. Daire 29’u kiraladık. 4 bin TL kira, 4 bin TL depozito, 4 bin 500 TL de emlakçı parası istedi. Emlakçı parasını elden verdik. 8 bin TL bankadan yatırdık. Buranın sorumlusu rezidanstır. İBAN da rezidansa aitti. Evler nasıl boştu? Aynı daireyi birçok kişiye kiralamış. Bu olayı dün gece öğrendim. İki gündür de kendisine ulaşamıyordum. Bugün gidip suç duyurusunda bulunacağım. Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığını öğrendik. Bir emlakçı arkadaşı daha vardı. 2- 3 kişi olduklarını düşünüyorum.”

REZİDANS YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Rezidansın yöneticisi Abdülkadir Çam ise şunları söyledi:

“Rezidansın yönetimini 10 Eylül tarihinde almış bulunmaktayız. Rezidansın eski yöneticisi Barış Şenol, hakkında tarafımızca yönetim olarak inceleme başlatılmıştır. Yönetim hesap defterleri, bağımsız kuruluşlara inceletilmekte ve eski yönetim tarafından kanun dışı yapıldığı tespit edilen her işlem için adli ve cezai işlem başlatılacaktır.

İlgililere bilgi verilmek suretiyle tüm bilgi ve belgeler paylaşılarak varsa mağdurların yanında bulunacağımızı bildiririz. Bilinmesini isteriz ki; yaşanan olaylar en çok tarafımızı zorlamaktadır. Zira eski yönetici olan kişinin bizi onay ve bilgimiz olmadan kendisini yönetici gibi gösterip birçok kişinin mağduriyetine neden olmuştur. Bu mağduriyet tarafımızı da zedelemekte olup, her bir kişinin mağduriyetlerinin giderilmesi bizler için de önem taşımaktadır” dedi. (DHA)

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