Öğrencilere şiddet uygulayan servis şoförü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada “Küçükçekmece’de ortaokul servisinde çocuklara şiddet” başlığıyla yer alan görüntülere istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan servis şoförü A.H’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheli A.H, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
“ÇOCUĞA KARŞI KASTEN YARALAMA”
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin “çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada “Küçükçekmece’de ortaokul servisinde çocuklara şiddet” başlığıyla yer alan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförü A.H’nin Tevfikbey Mahallesi’nde yakalandığı bildirilmişti. (AA)