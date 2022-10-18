Öğrencileri AKP mitingine gönderen okul müdüründen skandal paylaşımlar

Trabzon’dan ‘Tarih gezisine gidiyoruz’ denilerek, TÜGVA yetkilileri refakatinde Ankara’ya AKP’nin mitingine öğrencileri gönderen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın’ın, sosyal medya hesabında laiklik karşıtı, şeriat övücü, kadınlara hakaret içeren, tarikat ve cemaat liderlerini öven paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Elif ÇAVUŞ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da organize edilen ‘Gençlik Şöleni’ adı altındaki organizasyonun açılışını siyasi konuşmaları ile mitinge dönüştürmüştü.

Organizasyona Türkiye’nin dört bir tarafından lise ve üniversite öğrencileri taşınmıştı. Trabzon’daki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 36 öğrenci, ‘Ankara’da tarihi gezi düzenliyoruz’ denilerek TÜGVA yetkilileri refakatinde AKP’nin organizasyonuna getirilmişti.

KADINLARA HAKARET EDEN, LAİKLİK KARŞITI, ŞERİAT ÖVÜCÜ PAYLAŞIMLAR…

Öğrencilerini başlarında öğretmen olmadan TÜGVA yetkilileri ile AKP’nin organizasyonuna gönderen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü Halil İbrahim Aydın’ın sosyal medya hesabında tarikat ve cemaatlerle ilgili övgü dolu yüzlerce paylaşım yaptığı, kadınlara hakaret içeren cümleleri alıntıladığı, laiklik karşıtı, şeriat talep eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

TARİKATLARI ÖVDÜ, ŞERİAT İSTEDİ

543 öğrencinin eğitim gördüğü okulun müdürü Aydın, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

– Kocasına kadınlık yaparak rızkı ayağına gelen kadının; işçi olacağım, çalışacağım diyerek hanedeki sultanlıktan çarşıdaki hamallığa düşmesi ne acıdır

– Dekoltesi derin olan kadınlara, Cesur kadın deniyor. Cesur kadınların cesaretini hayranlıkla izlereyen erkeklere sapık deniyor. Çelişkili bir durum

– Şeriattan bu kadar korkmayın! Şeriat Kulun Değil Allah’ın adaletidir! Şüphesiz Allah Kuluna Zulmetmez

– Laikliğin kısa özeti; Arapça ile yazılınca Arap oluyorsun ama Latin alfabesi ile yazınca Latin olmuyorsun. Tesettürlüysen Arap oluyorsun ama smokin giyince İngiliz olmuyorsun. Ayetin sadece başını alıp ‘4 karıdan biri olacaksın’ diyerek (aydın) oluyor ama her gece başka biriyle geçirince ahlaksız olmuyorsun

– Bu tarıkat-ı Nakşibendiyye’nin çocukla ihtiyarla, ölüyle diriyle menfaati birdir” Ölen kabrinde, kalan dünyada iken menfaat görür. Zürriyetimiz kesildi, bir Fatihaya muhtaç olduk; o zaman Nakşibendi sofisi olarak ölürsek, dünyada kıyamet kopana kadar nerede bir Nakşibendi hatm-i haceganı kurulursa, muhakkak bize de sevabından gelir.

“BIRAKIN OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜ CAMİDE İMAMLIK YAPMASI BİLE TEHLİKELİ”

Eğitim İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın’ın okulda ‘Kudüs Köşesi’ adı altında bir sergi açtığını, bu köşede dinci örgütlerin sempatizanlığını yaparak yönetmenliğe aykırı harekette bulunduğu için hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Soruşturmanın yaklaşık bir yıldır devam ettiği, ancak neticelenmediğini öğrenilirken Eğitim İş Başkanı Özlü, şöyle konuştu:

*Okul müdürünün Cumhuriyet‘le, laiklikle, Ulu Önderimiz Atatürk‘le ilgili derdi var. Okulda eğitim gören reşit yaşta olmayan çocuklarımız açısından son derece tehlikeli buluyoruz.

*Bu ismin bırakın bir okulda öğretmenlik yapmayı, bir camide imamlık yapması bile tehlikelidir.

*Okulda kutuplaşmalara sebebiyet veriyor ve bu durumdan öğretmenler de şikayetçidir. Yönetmelikleri hiçe sayan bu kişinin halen görevden alınmamasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

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