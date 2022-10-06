Öğrencileri tarih gezisi diye Erdoğan’ın mitingine götürdüler

Trabzon’daki bazı liselerin öğrencileri, “Ankara’ya tarih gezisi düzenliyoruz” denilerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması ile AKP mitingine dönüşen ‘Tam Bana Göre Festivali’ne ve AKP Grup Toplantısı’na getirildi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Çocuklara ve ailelere yalan söylüyorsunuz. ‘Tarihi yerler gezilecek, 1. Meclis, 2. Meclis, yeni Meclis, Anıtkabir gezilecek’ deyip çocuklarımızı AKP mitingine getiriyorsunuz. Böyle bir siyaset olmaz, böyle bir çirkeflik olmaz” dedi.

Elif ÇAVUŞ

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da organize edilen ‘Tam Bana Göre Festivali’ne Türkiye’nin dört bir tarafından üniversite ve lise öğrencileri taşındı.

Trabzon’dan bazı liselerin öğrencileri, ‘Ankara’ya tarih gezisi düzenliyoruz’ denilerek ailelerden izin alınıp AKP’nin Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlediği AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın siyasi konuşmaları ile AKP’nin mitingine dönüşen ‘Tam Bana Göre Festival’ine getirildi. Öğrencilerin bir kısmı da AKP Grup Toplantısı’na getirildi. Üniversite öğrencileri de AKP’nin üniversitedeki yapılanması ÜNİAK aracılığı ile otobüslerle festivale taşındı.

“ÖĞRENCİLERE YALAN SÖYLENDİ”

Bazı velilerin ve öğrencilerin şikayeti ile konuyu gündemine alan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, bir video yayınlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Öğrencilere yalan söylendiğini ifade eden Kaya, “Dün Ankara’da Tam Bana Göre adlı bir festival yapıldı. AKP tarafından yapılan bu festivale Türkiye’nin birçok ilinden otobüslerle öğrenci kardeşlerimiz taşındı. Buraya kadar her şey normal gelebilir sizlere fakat burada asıl sorgulamamız gereken bir mesele var. Otobüslerle buraya taşınan çocuklarımıza ve ailelerine “Ankara’ya tarihi bir gezi için getiriliyorsunuz, orada 1. Meclisi, 2. Meclisi, yeni Meclisi ve Anıtkabir’i sizlere gezdireceğiz. Ankara’yı hiç görmemiş öğrenciler özellikle gelirse iyi olur” dendi ve ailelerden ve çocuklardan imza alındı. Siz tarihi bir gezi için Ankara’ya getiriliyorsunuz denildi. Fakat çocuklar otobüslerle taşınarak Ankara’ya, AKP’nin yaptığı bu festivale getirildi” dedi.

BAZI ÖĞRENCİLER AKP’NİN GRUP TOPLANTISI’NA GETİRİLDİ

Çocukların bazılarının “Biz nereye getirildik, niye getirildik? Bize ne denmişti neyle karşılaştık” diyerek itiraz ettiklerini ifade eden CHP’li vekil Kaya, “Çocuklar orada Tayyip Erdoğan’ın yaptığı propagandayı dinlemek zorunda kaldı, AKP’li belediyelere ait övgüleri dinlemek zorunda kaldı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan eleştirileri dinlemek zorunda kaldı. Gençlerimizin bir kısmı orada istemedikleri halde miting alanında tutuldu, bir kısmı da AKP’nin Grup Toplantısı’na getirildi. Böyle bir siyaset olamaz. O çocuklar, okulda derslerinin başında olması gereken yaşta çocuklar…” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMEN DEĞİL, AKP’Lİ YETKİLİ REFAKAT ETTİ”

Trabzon’dan getirilen öğrencilere öğretmenlerin değil, AKP’li yetkilinin refakat ettiğini ifade eden Kaya, “Ve işin bir başka garip yanı da şu; Trabzon’dan buraya getirilen çocuklarımız öğrendim ki otobüste AKP’li bir yetkilinin refakatinde getirildi. Otobüste bir öğretmen yok. Yani okulun gönderdiği öğrenciler AKP’li bir yetkilinin refakatinde Ankara’ya AKP mitingine getirildi. Böyle bir rezalet olamaz. Ey AKP yetkilileri bu kadar mı acze düştünüz? Yazıklar olsun! Böyle bir siyaset olmaz, böyle bir çirkeflik olmaz. Siz de anne babasınız. Biri sizin çocuklarınıza bunu yapsa kabul eder misiniz?” dedi.

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