Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaza gece yarısı İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale gezisinden Ankara’ya dönen öğrencilerin bulunduğu Kemal A. yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre hızlı gittiği belirtilen sürücünün ani fren yapması sonucu kontrolden çıktı. Kemal A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada hafif şekilde yaralanan öğrenciler, arkadaşlarına yardım ederek otobüsten çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

ŞOFÖR VE 2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şoför Kemal A. ile 2 öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı öğrenciler ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı.

DHA

VALİ CANBOLAT: OTOBÜSTE 47 KİŞİ VAR



Kaza haberini alınca olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, yetkililerden bilgi aldı. Vali Canbolat, “Bu akşam maalesef acı bir trafik olayı yaşadık. Ankara’da Etimesgut ilçemizdeki ortaokul öğrencileri taşıyan otobüs, Çankkaleye gezi amaçlı gidiyorlar. Dönüşte bu mevkiye geldiğinde otobüs burada tek taraflı şarampole çarparak kayıp orta refüje yatıp kaza yapıyor. Otobüste 47 kişi var. Bunların üç tanesi öğretmen ikisi sürücü bir kısmı öğrenci. 6 tane de öğretmen çocuğu tespit edildi. Şu ana kadarki ilk tespitlerimde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatlarını kaybetti. Yaralılara müdahale yapıldı, ambulanslarla hastanelere sevkleri yapıldı. Hastaneye gönderilen öğrencilerin ve hastaların genel durumu iyi görülüyor. Burada enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ekipleri İl Jandarma, emniyet ekiplerimiz sağlık ekiplerimiz tamamı burada. Büyük geçmiş olsun. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı çocuklarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Ankara’da ortaokula gittiklerini söyleyen Berkay D. isimli öğrenci, “Okulumuz 6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerini tarihi gezi için Çanakkale’ye getirdi. Dönüşte hızlı giden otobüs aniden fren yapınca devrildi. Yaklaşık 100 kişiydik. Bizim otobüste 50 kişi vardı” dedi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı (DHA-AA)