Öğrencileri teknoloji etkinliği diye AKP seçim etkinliğine götürdüler

İzmir’de anadolu lisesi öğrencileri, teknoloji etkinliği diye AKP Gençlik Kolları etkinliğine götürüldü. AKP flamalarıyla donatılan kültür merkezinin sahnesinde “İlk oyum Erdoğan” yazısıyla seçim propagandası yapıldı.

Mert ÖZ

AKP Gençlik Kolları’nın 1 Kasım 2022 günü İzmir’in Bornova ilçesinde Bornova Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinliğe Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencileri götürüldü. Öğrenci velilerinden teknoloji etkinliği diyerek izin belgesi imzalatıldığı ortaya çıktı. AKP logosu ve flamalarıyla donatılan kültür merkezinin sahnesinde “İlk oyum Erdoğan” diye yazıldı.

CHP’Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRDİ

Konuyu gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, görüntülere ilişkin “Rezalet” yorumunda bulundu.

“BÖYLE SİYASET OLMAZ”

Kılıç, “İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerini bugün teknoloji etkinliğine gidiyoruz diye götürüyorlar ancak öğrencilerimiz karşısında ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ Recep Tayyip Erdoğan sloganları ve AKP bayraklarıyla karşılaşıyorlar” dedi.

“İnsanları rızası dışında parti üyesi yaptıkları yetmedi, şimdi de çocuklarımızı yalanla teknoloji etkinliği diye parti propagandasına götürüyorlar. Böyle siyaset olmaz” diye tepki gösteren Kılıç, “Dersinin başında olması gereken çocukların Erdoğan propagandasında ne işi var? Bu kadar aciz misiniz?” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ ETKİNLİĞİ DİYE VELİLERDEN İZİN ALMIŞLAR

Öte yandan öğrencilerin velilerinden ‘teknoloji etkinliği’ diye izin alındığı ortaya çıktı. Öğrenci velilerine, “Velisi olduğumuz oğlumuz/kızımızın Bornova Kültür Merkezi’nde 01.11.2022 tarihinde saat 15.00’de yapılacak olan teknoloji etkinliğine katılmasına izin veriyorum” diye izin belgesi imzalattırıldığı görüldü.

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