Öğrencilerin kaldırımda yemek çilesine bank ve masa çözümü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmetine kapıları kapatan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi, geri adım atmadı. Halen kampüs içine girmelerine izin verilmeyen belediye ekipleri, bu kez üniversite kapısı önüne bank ve masa getirip yemek dağıtımını sürdürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine, hafta içi kampüste ücretsiz yemek hizmetine Katip Çelebi Üniversitesi yönetiminden izin çıkmamıştı. Kampüs içerisine girmeleri engellenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli de çareyi üniversite kapısı önünde yemek dağıtmakta bulmuştu.

Ancak, yüzlerce metre kuyruk oluşturan öğrencilerin, aldıkları yemekleri kaldırımda toz içinde, bir araba üzerinde ya da etrafta buldukları bir araba lastiği üzerine oturup yediği görüntüler, tepki çekmişti. Katip Çelebi Üniversitesi’nin Çiğli’deki ana kampüsü önünde konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, üniversite rektörü Saffet Köse’ye “Öğrencileri kampüsün dışına atmış. Tozun toprağın içinde yemek yemelerini makam odasından herhalde seyrediyor” sözleriyle yüklenmişti.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmetine kapıları kapatan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi, tepki çeken o görüntülerin ardından yine de geri adım atmadı. Kampüs içine girmelerine izin verilmeyen belediye ekipleri, bu kez üniversite kapısı önüne bank ve masa getirip yemek dağıtımını sürdürdü.

Böylece öğrencilerin kaldırımda ve eski lastiklerin üzerinde yemek çilesine son verildi. Ancak, okul önündeki yüzlerce metrelik bedava yemek kuyruklarının halen devam ettiği görüldü. Öğrenciler, yemek alabilmek için metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekledi. Bazı öğrenciler, masaların ve bankların boşalmasını beklememek için yine de yerde yemek yemeyi tercih etti.

“ARABA GİRSİN, NE OLACAK YANİ”

Üçüncü sınıf öğrencisi Çağrı Öztoprak, “Öncelikle belediyemize teşekkür ediyorum. Bizleri düşündükleri, zor zamanımızda yardımcı oldukları için. Burada günlerce yemek yiyemeyen insanlar var. Günlerce aç olan, parası hiçbir şeye yetmeyen insanlar var. Bir mercimek çorbası 35 lira olmuş. Bu açıdan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Üniversitelerin yönetimleri ile belediye arasında yaşanan anlaşmazlığın sebebini anlamlandıramıyorum. Araba girsin, ne olacak yani” dedi.

“TOZA ALERJİSİ OLANLAR OLABİLİR”

Öztoprak, kaldırımda yemek zorunda kalınması için de “Birçok insan için hoş gelmiyor. Benim için çok fark etmiyor. Ben orada da oturur yerim, yolda da yerim. Ama toza alerjisi olan insanlar olabilir. Daha hijyen takıntısı olan insanlar olabilir. Bunların da düşünülmesi lazım. Bu açıdan bankları bırakan belediyeyi ve başkanımız Tunç Soyer’i tebrik ediyorum. Öğrenci olmak zor” diye konuştu.

“AYDA 1200 LİRA CEBİMİZDE KALIYOR”

Bir başka üniversite öğrencisi ise “Akşam yemeğinde, 30- 40 liraya yemek yiyeceğimize gelip burada yiyoruz. Aya vurduğumuzda 1200 lira yapıyor. 1200 lira cebimizde kalıyor. Araçların okulun içine alınmaması üzücü bir durum. Geçen yıl okulda dağıtılıyordu bu yıl dağıtılmıyor. Sebebini bilmiyoruz, ama okul içinde dağıtılması bence de iyi olurdu. Umarım tekrar içeride dağıtılmaya başlanır” dedi.

“BİZİ EZİK DURUMA SOKUYORLAR”

Öğrencilerden bir diğeri de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yemek desteği için “Bayağı iyi bir hizmet sunuyorlar. Öğrencilere aşırı derecede katkıları var. Eğitim hayatında bence en büyük katkılardan birisi. Gençler geleceğimiz cümlesi vardı. Bunlar zaten bu tür şeyleri yaparak geleceğe katkı sağlıyorlar. Biz de bu katkıları boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.

Üniversiteli genç, banklarda ve yerde yemek konusunda ise “Onun hakkında pek söylenecek bir şey yok. Bizi bu duruma sokanlar biliyorlardır kendi hatalarını. Bizi bayağı bir ezik duruma sokuyorlar” yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, konunun gündeme gelmesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kampüste yemek dağıtmak için kendilerinden izin almadığını ileri sürmüştü. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıkladığı, izin talebini içeren, Genel Sekreter Vekili Barış Karcı imzalı belgeyle rektörlüğe yanıt vermişti. ANKA

İlginizi Çekebilir Rektör, öğrencilere ücretsiz yemek getiren belediyeyi üniversiteye sokmadı