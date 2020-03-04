Öğretmen dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

Med ve MF yapım imzalı Öğretmen dizisi 4 Mart itibari ile FOX TV’de yayınlanacak. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Öğretmen Japonya yapımı “Mr. Hiragi’s Homeroom” dizisinden uyarlandı. Peki Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Yönetmen koltuğuna Koray Kerimoğlu’nun oturduğu Öğretmen dizisinin senaryosunu Merve Girgin’in kaleme alıyor. dram, gençlik ve psikolojik gerilim türündeki Öğretmen dizisinin başrolerinde İlker Kaleli ve Ceren Moray yer alıyor. İşte Öğretmen dizisi oyuncu kadrosu ve konusu…

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler de dizini oyuncu kadrosunda.

KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.