Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2020 ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler yılın ilk altı ayında yüde 5.5 zam alacak. 9/1 kademedeki bir öğretmenin maaşı 3 bin 804 liradan, 4 bin 13 liraya yükselecek. Peki ek ders ücretleri ne kadar oldu?

2020 EK DERS ÜCRETLERİ

Zamlarla birlikte ek ders ücretleri de arttı;

Gündüz ek ders ücreti: 17,22 TL

Gece ek ders ücreti: 18,45 TL

Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL

Takviye kursu ek ders ücret: 34,45 TL

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Ek ders ücretinin hesaplaması yapılırken,

– Görev türü

– Ödenecek ek ders ücretinin 1 saatlik karşılığı

– Ücret yılı/ayı

– Öğretmenin normal ücreti

– Öğrenim durumu gibi koşullar büyük önem taşımaktadır

Aynı zamanda öğretmenlerin ek ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınmak şartı ile hesaplanmaktadır.