Öğretmen sendikalarından KPSS tepkisi

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasına öğretmen sendikalarından tepki geldi. Eğitim-İş ve Eğitim -Sen’in yaptığı açıklamalarda; “Yüzbinlerce gencin emeklerini heba eden bir avuç liyakatsiz, kayırmacı, partizanca tutum içerisinde olan kişiler gençlerin geleceklerini, umutlarını yok etmektedirler” denildi.

İsmail AKIN

Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddiasına tepki gösteren öğretmen sendikaları basın açıklaması yaptı.

“İNFİAL YARATMIŞTIR”

Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yıllardır tartışılmayan, şaibelerle gündeme gelmeyen tek bir sınav dahi düzenleyemeyen ÖSYM, sadece bu konuda yaratabildiği istikrarı sürdürmektedir. Binlerce insanın kamuda çalışabilmek için aylardır hazırlandığı 31 Temmuz tarihinde 2 oturum şeklinde yapılan 2022 KPSS, çok vahim iddialarla gündeme gelmektedir. Sosyal medyada da paylaşılan iddialara göre, KPSS’deki onlarca soru, bir yayınevinin aylar önce yayımladığı deneme testleriyle bire bir aynı çıkmıştır. Sadece soruların değil, cevap şıklarının bile tamamen aynı olduğuna yönelik iddialar ve fotoğraflar, adil bir sınav uman yurttaşlarda infial yaratmıştır. Yüzlerce aday konuya ilişkin CİMER‘e şikayette bulunduğunu belirtirken, onlarcası da dava açacağını ilan etmiştir. Henüz uzak olmayan bir geçmişte, sınav sorularının FETÖ mensuplarına sızdırıldığı, sızdıranların değil bu hırsızlığı ifşa edenlerin yargılandığı düşünüldüğünde, ne yazık ki bu vahim iddiaların imkansız olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır. ÖSYM’nin kafasını kuma gömmek yerine kamuoyuna somut cevaplar vermesi, şaibeleri aydınlatması şarttır”

“YÜZ BİNLERCE GENCİN EMEKLERİNİ HEBA EDİLDİ”

Eğitim-Sen Antalya Şubesi’nin açıklamasında ise; “2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala ne yazık ki genelde ve yerelde skandallar ve liyakata uygun olmayan atamalar gündemimizi meşgul etmektedir. ÖSYM’nin yaptığı KPSS sorularının aynısının bir yayınevinin yayınlarında yer alması ve arkasından ÖSYM Başkanının görevden alınması, Devlet denetleme kurulu müfettişlerinin savcılığa suç duyurusunda bulunması ile birlikte yeni bir boyuta evrilmiştir. Ülkeyi yönetenlerin gerçekleştirdiği liyakatsiz atamalarla kurumları çalışamaz hale getirdikleri, atılan her adımda adaletsizliklerin yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Yüzbinlerce gencin emeklerini heba eden bir avuç liyakatsiz, kayırmacı, partizanca tutum içerisinde olan kişiler gençlerin geleceklerini, umutlarını yok etmektedirler” denildi.

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