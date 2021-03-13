Öğretmenler atama bekliyor, imamın eşi derse giriyor

Antalya’nın Finike İlçesi’nde Yeşilköy İlkokulu’nda köy İmamı Necati Aydın’ın İlahiyat Fakültesi mezunu eşi Y.A. sadece gözlerinin göründüğü çarşafla çocuklara ders veriyor. Köy Muhtarı Ramazan Çobanoğlu ve öğretmenin imam eşi Necati Aydın, “Erkekler olduğu için çarşaf giydi. Ders sırasında giymiyor” dedi.

Eğitimsen Antalya Şube Başkanı Nurettin Keskin, “Tarikat kıyafetlerinin giyilmesi ve Milli Eğitim müfredatı dışında eğitim verilmesi, laiklik ilkesine aykırı” dedi. Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ise “Çocuklar mağdur olmasın diye okullarda imam eşlerini görevlendirdik. Müfredat dışına çıkmamaları için uyardık” açıklaması yaptı. Müdür Coşkun, çarşaflı öğretmen için ise, “Devlet memuruyum, demeç veremem” dedi.