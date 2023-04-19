Öğretmenler Atatürk’ün sözünü hatırlattı: Milletvekili maaşı öğretmeni geçmesin

Usta Öğreticiler Platformu, Ücretli Öğretmenler Platformu ve Tek Çatı Eğitim Derneği üyesi öğretmenler, Atatürk’ün “Milletvekili maaşı öğretmen maaşını geçmesin” sözünü pankart yaptı. Ulus Atatürk Heykeli önündeki eylemde bir araya gelen öğretmenler Hz. Ömer’in “Dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler” sözünü de pankart olarak açtı. Öğretmenler “Cumhurbaşkanım milli eğitim bakanın bize bakmıyor” pankartı açtı.

Tek Çatı Eğitim Derneği adına konuşan Hatice Temel, “Biz yıllardır sadece ders saat ücreti ile öğretmenlik yapan, sendikal haklara sahip olmayan öğretmenleriz. Her eğitim sezonunda tekrar ücretli olabilmek için aynı evrakları veriyoruz. Resmi tatillerde ve hastalık durumlarında ücreti kesilen, mazeret izni olmayan öğretmenleriz.

Milli Eğitim bünyesinde çalışan ücretli öğretmenler ve Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticileriz. Eğitim kurumlarında asgari ücretin altında çalışıyoruz. Kadrolu öğretmenin yaptığı her işi yapan, hatta angarya ve mobinge maruz kalan ama bunu şikayet edemeyen eğitimcileriz. Okul müdürünün ve idarecilerinin iki dudağı arasında olan çağdaş köleleriz. Eşit işe, eşit ücret istiyoruz. Bizler, ulufe istemiyoruz. İnsanca ve onuru ile yasayacak haklarımızın verilmesini talep ediyoruz.

“YOK SAYILMAK İSTEMİYORUZ”

Devlet atama bekleyen öğretmen adayları arasında, ücretli öğretmenler ve usta öğreticileri ayrı kategorize etmelidir. Zira bizler MEB bünyesinde ek ders karşılığı çalışan yılların deneyimli eğitmenleriyiz. Yok sayılmak istemiyoruz. 80 bin ücretli öğretmen ve 90 bin usta öğreticiyi yok farz eden Milli Eğitim Bakanlığını da insaf ve izana davet ediyoruz. Devletin ucuz işçilikle emek sömürüsü yapmasını doğru bulmuyoruz. Devleti, Baba bildik. Onun şefkatini ve bizi sahiplenmesini istiyoruz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce öğretmen maaşını ölçü alıp milletvekili maaşının belirlenmesini istemişti. 1923’te TBMM’de milletvekili maaşları ele alınmıştı. Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey (Ataç), Mustafa Kemal’e “Paşam vekil maaşlarını düzenleyeceğiz; ne kadar verelim” diye sormuştu. Mustafa Kemal de “Öğretmen maaşlarını geçmesin! ”demişti.