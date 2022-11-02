Öğretmenler ‘meslek kanununa neden karşı olduklarını’ SÖZCÜ’ye anlattı

Öğretmenlik Meslek Kanununa karşı olan öğretmenler bugün alanlara çıktı. Seslerini duyurmak için İstanbul Çemberlitaş’ta bir araya gelen öğretmenler, sınavla getirilecek olan uzman ve baş öğretmenlik gibi nitelemelerinin meslekte ayrışmaya ve kalitesizleşmeye yol açacağını savundu.

Fırat FISTIK

Bugün Çemberlitaş’ta bir araya gelen öğretmeneler seslerini duyurabilmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürümek istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine öğretmenler oturma eylemi başlattı. Burada, “öğretmene değil çetelere barikat, hükümet yasanı al başına çal, insanca yaşam” şeklinde sloganlar attı. Zaman Zaman gergin anlar da yaşandı. 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alanlara çıkan öğretmenler söz konusu kanuna neden karşı çıktıklarını SÖZCÜ’ye anlattı. İşte o röportajlar…

“KARİYER KANUNU İSTEMİYORUZ, ÖĞRETMENLİK ZATEN KARİYER MESLEĞİ”

Eğitim Sen üyesi öğretmen Serdar Vurgun, öğretmenlik meslek kanununa karşı olmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Çünkü söz konusu bir öğretmenlik meslek kanunu yok. Kariyer kanunu o. Kariyer kanunu istemiyoruz, öğretmenlik zaten kariyer mesleğidir. Meslek kanunun diye ‘sadece şu koşulları sağlarsanız zam yapacağız’ diyorlar. Biz böyle bir zam istemiyoruz. Yoksulluk sınırının üzerinde maaş istiyoruz. Öğrencilerimize aş öğretmenlerimize maaş istiyoruz. Bunun dışında da bir talebimiz yok.”

“ŞU AN SADECE BAKAN ISRAR EDİYOR”

Eğitim Sen üyesi öğretmen Onur Şimşek de, polisin keyfi bir uygulama ile basın açıklama yapma özgürlüklerinin engellendiğini belirterek “Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenleri ayrıştırmadan öte, meslek kanunu olmaktan yoksun bir belge. 12 maddeden oluşuyor. Taleplerimizi, haklarımızı içermiyor, bunun için aylardır mücadele ediyoruz. Şu an bizim karşımızda bir bakanın direnci var. Hiçbir sendika ve öğretmen kabul etmiyor ama bakanın ısrarı yüzünden sınavın yapılması gündemde. Biz sınavın iptal edilmesini ve meslek kanunun da revize edilmesini istiyoruz” dedi.

“VELİLER ŞİMDİDEN ÇOCUKLARINA BAŞÖĞRETMEN İSTİYOR”

Eğitim Sen üyesi öğretmen Pelin Yıldız: “Öğretmenlere sorulmadan hazırlanmış bir meslek kanunu olduğunu belirten, yukarıdan inme ve öğretmenlerin özlük haklarını düzeltmekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kanun. Meslek kanununu en çok isteyen sendikalardan biriyiz.

Ama bu şekilde sadece bin lira iki bin lira için para için üstelik de uzmanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sınava indirgenmiş durumda. Öğretmenlik zaten uzmanlık mesleği. Bu durum iş barışını da etkileyecek. Veliler şimdiden başladı; ‘çocuğumu uzman öğretmene başöğretmene vereceğim’ diye”

“DAHA KALİTESİZ HALE GETİRECEK”

Öğretmen Serdar Çetintaş: “Bu kanun aynı işi yapan insanlar arasında yapılan görev aynı olmasına rağmen alınan ücretlerde ciddi bir farklılık getirecek. Biz kanunun getirdiği bir ücretlendirme istemiyoruz. Onun yerine tam anlamıyla yaptığımız işin karşılığı olan ücretleri, insani koşullarda yaşayabileceğimiz ücretleri istiyoruz. Bunların yanı sıra temelde eğitimde bölünmeye, bu işin daha kalitesiz hale gelmesine aynı zamanda eğitimin bir anlamda özelleşmesinin yolunun açılmasına yol açacak bir gelişme olduğunu düşünüyorum”

“ÖĞRENCİLERİMİZİN HAKLARI İÇİN DE BURADAYIZ”

Eğitim Sen üyesi öğretmen Gamze Yıldırım: “Ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımı varken uzman ve başöğretmen ayrımıyla eğitim kalitesinin düşeceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin hakları üzerinden de bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Sadece 19 Kasım’da yapılacak sınava karşı değil aynı zamanda öğrencilerimizin de talepleri var. Beslenme talepleri, eğitim hakkı talepleri… Bunlar için de mücadelemizi sürdürmek için de alandayız.”

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