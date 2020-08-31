Öğretmenler öğrencileri olmadan İstiklal Marşı'nı okudu

SAMSUN (AA) – Samsun, Çorum ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde, ders zili bu sabah okullarda öğrenciler olmadan çaldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başladı.

Samsun'da uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, saat 09.00'da zilin çalmasıyla okullarda öğrenciler olmadan yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler, sosyal mesafe kuralına uyarak okula giriş yaptı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Hüseyin Avni Asal İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Esen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzun bir tatilin ardından bu sabah 09.00'da tüm okullarımızda İstiklal Marşı'mız ve zil sesi yükseldi. Öğretmenlerimiz okullarında, öğrencilerimiz evlerinde okullarını açtı. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Neşeyle, sağlıkla ve mutlulukla." ifadelerini kullandı.

– Çorum

Çorum'da, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, saat 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Atatürk Lisesinde düzenlenen törene uzaktan eğitim nedeniyle öğrenciler katılmazken, İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu.

Atatürk Lisesi Müdürü Halit Güneş, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin törene katılmamasının burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

21 Eylül'de öğrencilerle birlikte yeniden başlangıç yapmayı arzuladıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki şu anda sizlerin yerinde cıvıl cıvıl öğrencilerimiz olsaydı, bu coşkuyu hep birlikte yaşasaydık. Onlara 'konuşma artık, sırana geç' deseydik, hep birlikte şevkle İstiklal Marşı'nı söyleseydik. Ancak dünyanın başına problem olan koronavirüs yüzünden bunu bugün yaşayamıyoruz. Umarım 21 Eylül'de bunu öğrencilerle hep birlikte yaşayacağız. Bunun için de bizlere düşen, Bakanlıklarımızın bize önerdiği maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak bu işin üstesinden gelmek."

– Tokat

Tokat'ta, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

Ders başı, okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.



Fevzi Çakmak Ortaokulunda yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Okulların uzaktan eğitimle açılması dolayısıyla törene öğrenciler katılmazken, İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu.