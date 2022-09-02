Öğretmenlerden Erdoğan’ın sözlerine tepki: ‘Çapulcu değiliz’

Eğitim İş sendikası, İzmir’de öğretmenlik meslek kanununu protesto etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kendilerini hedef alarak ‘çapulcu’ demesine tepki gösteren öğretmenler, “Çapulcu değiliz, öğretmeniz” sloganları attı.

Öğretmenlik meslek kanununa yönelik tepkilerini sürdüren ve yurt genelinde “Öğretmene saygı” eylem başlatan Eğitim İş sendikası, İzmir’de protesto düzenledi.

Öğretmenler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın meslek kanununu protesto eden öğretmenlere “çapulcu” demesine tepki gösterdi.

“ÖĞRETMENLERE HAKARET ETMEYİN”

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar… Biz öğretmenler sınıfa girdiğimizde hiçbir öğrencimizi ayrıştırmayız. O çocuğun nitelikli eğitim hakkı için mücadele eder ve o eğitimi ulaştırmaya çalışırız. Cumhurbaşkanı demek cumhurun temsilcisi demektir. Halkın temsilcisi demektir.

* Balkondan her seçim meydanı sonrasında söylediklerinizi hatırlatıyorum. Cumhurbaşkanı olun, halkın başkanı olun, halkınıza hakaret etmeyin. Bu ülkenin geleceği olan öğretmenlere asla hakaret etmeyin. Öğretmenler bunu unutmaz, öğretmenler ders verir.”

Öğretmenler, “Çapulcu değiliz, öğretmeniz biz” sloganları attı.

“SINAV İPTAL EDİLENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Hürriyetçi Eğitim Sen ise öğretmenlik meslek kanununu protesto etmek üzere yaptığı basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına il temsilcilerine giderek dilekçe teslim etti. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Tüm meslektaşlarımız adına meydanlara indik. Eylem kararı alıp vazgeçmedik. Sınav iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bağımsız sendikacılığın ve emek mücadelesinin adresi olacağız. Ant olsun…” ifadelerini kullandı.

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