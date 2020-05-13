Öğretmenlere “Bozkır Eğitim Seti” hakkında bilgilendirme yapıldı

ŞANLIURFA (AA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, bozkırların öneminin gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan "Bozkır Eğitim Seti" hakkında, Şanlıurfa'daki öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

FAO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'deki bozkır ekosistemlerinin bütünlüğünün habitat kaybı, aşırı otlatma ve iklim değişikliğinin etkileri gibi tehditlerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bozkırın biyolojik çeşitliliğinin korunmasının en önemli adımlarından birinin de toplumda farkındalık oluşturmak olduğu aktarılarak, "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi kapsamında, Şanlıurfa'nın Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Alanı, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Karacadağ Bozkırları bölgelerinde çalışma yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, bozkırların öneminin gelecek kuşakları aktarılması için hazırlanan "Bozkır Eğitim Seti" hakkında Şanlıurfa'daki öğretmenlere bilgilendirme de yapıldı.

FAO uzmanları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen toplantıda, öğretmenlere, Şanlıurfa bozkırının ekosistemiyle ilgili bilgiler içeren eğitim setinin tanıtımı yapılarak, onların görüşleri alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Ulusal Proje Koordinatörü Nihan Yenilmez Arpa, online eğitime katılan ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Arpa, doğaya sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu projeyle bozkırlar hepimizin önceliği haline geldi. Daha duyarlı ve algılarımızı açarak bakıyoruz etrafımıza. Korona salgınıyla karşı karşıya kalınca şunu gördük ki doğa affetmiyor, eğer biz ona sahip çıkarsak o da bize sahip çıkıyor. Bu çerçevede bozkırların ne kadar değerli olduğunu gelecek kuşaklara aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.