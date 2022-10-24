Öğretmenleri sahte evrakla parti üyesi yapmışlar

Denizli’de öğretmen ve diğer kamu görevlilerin sahte evraklarla siyasi partilere üye yapıldığı ortaya çıktı.

Selami AYDIN

Denizli‘de öğretmenlerin ve bazı kamu görevlilerinin izin ve bilgileri dışında sahte evraklarla çeşitli siyasi partilere üye yapıldığı ortaya çıktı.

Son dönemde bu yönde şikâyetlerin arttığını belirten Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, “Şu ana kadar üyelerimizden 14 kişinin bilgileri dışında siyasi partilere üye yapılmış olduğunu tespit ettik. Bu sayı daha da fazla olabilir. Ayrıca diğer kamu görevlilerinin de aynı durumu yaşadıklarını öğrendik. Milli Eğitim Bakanlığı‘na başvurarak tedbir alınmasını istedik” diye konuştu.

“PERDE ARKASINDA FARKLI HESAPLAR VAR”

Sahte belgelerle yapılan üyelik işleminin arkasında farklı hesaplar olduğunu savunan Aydoğan, şöyle konuştu:

“Bu işlemin arkasında farklı hesapların olduğu açık. Devlet memurlarının siyasi partilere üyelikleri kanunla yasaklanmıştır. Bunun karşılığı idari yaptırımlardır.

E-devlet üzerinden her ne kadar bu üyeliklerin iptali mümkün olsa da üyeliğin sonlanmış olması soruşturmaya muhatap olan öğretmenlerin ispat bakımından zorluk yaşayacağı endişesi oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kamu görevlilerinin üyelik iptali sonrasında, idari soruşturmaya muhatap olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için bakanlığa başvurduk. Bilgi Edinme Hakkı kapsamında taleplerde bulunduk. Konunun takipçisi olacağız”

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