Öğretmenlerimiz borç batağında!

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 1 milyon öğretmen yarın Öğretmenler Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor. Eğitim İş Sendikası, yurt genelindeki 81 ilde görev yapan 5 bin 514 öğretmenin çevrimiçi katılımıyla, “Öğretmenlerin, Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı bir araştırma yaptı. Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı:

■ Araştırmaya katılanların yüzde 93’ü “Öğretmenlik saygın bir meslek olma özelliğini kaybetti” görüşünde.

■ Çocuk sahibi öğretmenlerin yüzde 63’ü çocuğunun gıda ihtiyacını karşılayamıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 73’ü çocuklarına kılık kıyafet alamıyor.

■ Her 100 öğretmenden 47’si kendi çocuğunun bile eğitim ihtiyacını karşılayamıyor.

■ Yüzde 96’sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının bütçesini çökerttiğini düşünüyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 44’ü ev kredisi, yüzde 30’u araç kredisi, yüzde 25’i eğitim kredisi ödüyor.

■ Yüzde 29’u esnafa, yüzde 35’i şahıslara nakit olarak borçlu yaşıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 37’si kredi kartlarının sadece asgari ödemesini yapabiliyor.

■ Araştırmaya katılan öğretmenlerimizin yüzde 3’ünün maaşında icra var. Yüzde 8’inin maaşına en az bir kez icra gelmiş.

■ Öğretmenlerin yüzde 46’sı anne/baba arkadaş yardımı alarak ancak geçinebiliyor.

■ Borç batağındaki öğretmenlerin yüzde 26’sı ek iş yapıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 61’i gelirlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik sorun yaşadığını bildirdi.

■ Öğretmenlerin yüzde 75’i borçları nedeniyle mesleki verimlerinin düştüğünü söyledi.

■ Yüzde 43’ü daha çok para kazanacağı bir iş bulursa mesleği bırakacağını söylüyor.

‘TÜM ZAMANLARIN EN ACI SONUÇLARI OLDU

Öğretmenlerin, Yüzde 86’sı kesinlikle çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor. Eğitim ordusunun neferi öğretmenlerin yüzde 80’i uzaktan eğitimi kesinlikle çok başarısız bulurken, yüzde 83’ü devlet okullarını niteliksiz buluyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bu araştırmayı her yıl yapıyoruz. Bu yıl tüm zamanların en acı araştırma sonuçlarıyla karşılaştık. Araştırmada ekonomik sorunlar açık ara öne çıktı” dedi.

EĞİTİMCİLERİN TORPİL İSYANI

■ Öğretmenlerin yüzde 46’sı görevden alınma korkusu yaşadığını söyledi.

■ Öğretmenlerin yüzde 83’ü yönetici olmak için mutlaka torpile ihtiyaç olduğuna emin.

■ Yüzde 48’i yöneticiler tarafından öğretmenlere siyasi baskı yapıldığını düşünüyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 59’u gelecekten umutlu olmadığını söyledi. Öğretmenlerin yüzde 26’sı kararsız olduğunu belirtirken, sadece yüzde 15’i umutlu.