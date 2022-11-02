Öğretmenlerle ilgili önergeye AKP ve MHP’den ret

İYİ Parti’nin özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin taban maaş uygulamasının iyileştirilmesi ve okullarda spor tesislerinin, malzemelerinin ve aktivitelerinin arttırılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 bütçesi arttırım önergesi AK Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

İYİ Parti, bugünkü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iki konuda bütçe ve taban maaş artırma önergesi verdi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un “Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, taban maaş uygulaması, özlük ve diğer haklarının iyileştirilmesi amacıyla Meclis Başkanlığına sunduğu önerge AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

İYİ Partili Plan ve Bütçe Komisyon vekillerinin “Okullarda spor tesislerinin, malzemelerinin ve aktivitelerinin arttırılması amacıyla” Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 bütçesi arttırım önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş iyileştirmesi için verilen önergenin reddedilmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün (2 Kasım 2022), İYİ Parti tarafından “taban maaş” talebimiz araştırma önergesi olarak Meclise sunuldu. Araştırma önergesini CHP ve HDP desteklerken AK Parti ve MHP “asgari ücret”in zaten bir taban maaş olduğunu belirterek önergeyi reddetti.

Reddedenlerin söylemlerine bakarak kimin eğitim emekçilerinin yanında, kimin sömürünün yanında olduğunu saptayabiliyoruz. En yaşamsal ve meşru talebimizden tek bir geri adım asla atmayacağız!

Talebimizi bugün Mecliste tüm partilerin görüşmesini sağlar duruma Sendikamızın, Sendikalı emekçilerimizin mücadelesi getirmiştir. Bu talep Meclisten geçinceye dek durmayacağımızı, aynı kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğimizi bütün kamuoyuna bildiririz.”

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