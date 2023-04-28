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28 Nisan 2023
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Oğuzhan Uğur hastanelik oldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

BabalaTV sahibi ve kurucusu Oğuzhan Uğur, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerini konuk ettiği Mevzular Açık Mikrofon programı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla hastanelik olduğunu duyurdu.

Uğur, paylaşımında  ”TİP’in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum. Mesaime hastanede devam ediyorum. Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inşallah. Bakıcaz.” ifadelerine yer verdi.

Alaturka Online
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