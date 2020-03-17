“Ohal ilan edilmeden yönetilmeli” – 18 Dakika (17 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, iktidarın kriz yönetimini masaya yatırdı. Dünyanın hastalık tehlikesi ile nasıl savaştığına değinen Yanardağ ve Kongar, Türkiye’deki uygulamaların şeffaflığını sorguladı. Tele1'e destek olmak için:

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