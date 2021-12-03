ÖİB’den Taşucu Limanı’nın işletme hakkının devrine onay

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Mersin Taşucu Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının devri ile liman geri sahasında yer alan sanayi tesis alanın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Mersin Taşucu Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının devri ile liman geri sahasında yer alan sanayi tesis alanın satışına onay verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖİB’le ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, Denizcilik İşletmeleri’ne ait Taşucu Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkı devri ve liman geri sahasında yer alan 714,200 metrekare sanayi tesis alanı satışı, 684 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren CEY Ortak Girişim Grubu’na yapılması onaylandı.

Ceynak Lojistik ve Ticaret Aş ile Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ’den oluşan Ortak Girişim Grubu’nun sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek.

TOPÇAM HES’İN İŞLETME HAKKI DEVRİNE ONAY

Aynı gazetede yer alan diğer karar uyarınca ÖİB, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Topçam Hidroelektrik Santrali’nin (HES), işletme hakkı, 925 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ’ye devredilmesine onay verdi.

Şirketin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde HES’in işletme hakkı 920 milyon bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Nokta Yatırım Holding AŞ’ye devredilecek. (REUTERS)



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