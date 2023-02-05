Okan Buruk açıkladı: Kadromuzda görmek isteriz! Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray’a…

Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden ve Süper Lig’de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9’a çıkardı.

Galatasaray’ın başında çıktığı son 12 Süper Lig maçında puan kaybı yaşamayan, lig tarihinde bir sezonda üst üste 12 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör olan Okan Buruk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Puan farkını açarak devam etmek istediklerini vurgulayan Buruk, “Maçı domine eden ve hak eden taraftık” dedi ve ekledi:

“Daha fazla atabilirdik. Üçüncü golü atıp, maçı erken bitirebilirdik. Son dakika baskı yedik. Rakibin vuruşları etkili olsa, 2-2 de bitebilirdi. Bu kadar önemli bir maça göre hücum istatistiklerimiz yüksek.”

‘Bugün bu stadyum 100 bin kişi olsaydı, 100 bin kişi gelirdi’

Kendilerini destekleyen taraftarlarına da teşekkür eden başarılı teknik adam, “Bugün bu stadyum 100 bin kişi olsaydı, 100 bin kişi gelirdi.” dedi.

‘Darbenin ne getirdiğini tam olarak bilemiyoruz’

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve sedyeyle kenara alınan Fernado Muslera’nın ayağında bir ağrı olduğunu dile getiren tecrübeli isim, “Doktorumuz hastanede değerlendirecek. İnşallah önemli bir şey yoktur ve küçük bir şeyle atlatırız. Bir darbe aldı, darbenin ne getirdiğini tam olarak bilemiyoruz. Sadece Galatasaray için değil, Türkiye için önemli bir isim.” dedi.

Zaniolo sinyali verdi, Okan Buruk açıkladı

İsmi Galatasaray’la anılan Nicolo Zaniolo ile ilgili de konuşan Buruk, “Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Şu an bu transferdeki durumu bilmiyorum.” dedi. Roma’nın İtalyan yıldızı Zaniolo, Galatasaray’ın Instagram hesabından yaptığı gol paylaşımını beğendi, Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını heyecanlandırdı.

Bournemouth’u kabul etmedi

Roma’da forma giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılacak. Bu sezon ligde 13 maçta boy gösteren 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemine geldi. İki takımda Zaniolo’yu kadrosuna katmak isterken; Roma, oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor. Avrupa’da transfer dönemi devam ederken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, oyuncu için 30 milyon Euro teklif etmiş, ancak Zaniolo, kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibine gitmek istememişti.

Öte yandan Roma, oyuncu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Zaniolo’nun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan İtalyan ekibi, oyuncuyu kesinlikle kiralık olarak göndermek istemiyor.

İstanbul’a gelmek istiyor

23 yaşındaki on numara, İngiltere’den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul’da devam etmek istiyor. Süper Lig’de İstanbul ekiplerinde forma giymeyi fırsat olarak gören Zaniolo, Roma’da kalmak istemiyor.