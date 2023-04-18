Okan Buruk: Aynı ciddiyetle başlamamız gerekiyor

Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Kayserispor maçındaki görüntüyü devam ettirmeleri gerektiğini belirten Buruk, “Kazanarak geldik. Bir kere iyi bir oyunla geldik ve bunun özgüveni üzerimizde. En önemli, en değerli şeylerden biri bu. Ama yeni bir maça başlıyoruz. Aynı ciddiyetle başlamamız gerekiyor. Bizim için bu maçın şifresi, geçen hafta nasıl bıraktıysak aynı şekilde başlamak… Aynı istek, aynı konsantrasyon, aynı disiplin… İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu sezon Alanyaspor ile 1 lig, 1 kupa, 1 hazırlık maçı oynadık ama farklı bir hoca vardı. Şu an tamamen bambaşka oyun oynayan bir rakip var. Rakibimizin kadro yapısından da biraz daha bekleyerek oynayacaklarını düşünüyoruz. Önemli bir takım, önemli bir hocaya sahipler ve burada da bize karşı en iyisini yapmaya çalışacaklar. Çok güzel bir zemin, muhteşem bir saha var. İyi bir seyirci var. Alanya seyircisi burada, birçok Galatasaraylı da bizi destekleyecek. Onları mutlu etmeye devam etmeye çalışacağız. Geçen hafta da oyun olarak çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Kazanan 11’i bozmamış olmalarına rağmen yine kenardan gelecek oyunculardan bekledikleri katkıya dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, “Çok iyi bir oyun, istediklerimiz ortaya çıktı. Sadece başlayanlar değil devam edenler de katkı sağladı. Nicolo da girdikten sonra gol attı. Bütün giren oyuncularımız oyuna dahil olmaya çalıştı. Maçın başından sonuna kadar aynı oyunu devam ettirdik. Bu hafta da aynı 11’le başlıyoruz. Kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. Bu da bir plan aslında. Bazen onların gelip katkı vermesi de çok önemli oluyor. Bunu geçtiğimiz maçlarda çok net şekilde Nicolo ile gördük, Midstjö ile gördük, Yunus ile gördük. Aynı şekilde kulübeden gelecek oyuncularımız da bize destek olacaklar, katkı verecekler. Bir 11 ile başlıyoruz, farklı bir 11 ile bitireceğiz. Hepsine çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.