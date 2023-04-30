Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde rekor peşinde! Efsanelerin yanında…

Galatasaray; lig derbilerinde aynı sezon içinde hem Beşiktaş’ı hem de Fenerbahçe’yi deplasmanda daha önce sadece 3 kez yenebildi. Bu 3 sezonda da takımın başında yabancı hoca vardı, Okan Buruk Vodafone Park’tan galibiyetle ayrılırsa, bunu başaran ilk yerli hoca olacak.

DERBİYE TAM KADRO GİDİYOR

Sarı-Kırmızılı ekip, Beşiktaş deplasmanı öncesi tam kadro çalıştı. Galatasaray kadrosunda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Yönetim ve teknik heyet tarafından affedilen Gomis’in de maça kulübede başlaması bekleniyor.

ÇEŞİTLİ VARYASYONLAR DENEDİ

Okan Buruk, Beşiktaş maçında sahaya süreceği ilk 11’i hafta boyunca çeşitli varyasyonlarla denedi. Dubois’yı sol beke çekip, 11’e monte edeceği 3. yerliyi arayan Buruk, planda çok fazla değişiklik olacağı gerekçesiyle bu düşünceyi rafa kaldırdı. Okan hocanın Karagümrük maçına göre sadece ileri uçta Zaniolo yerine Icardi’yi alarak değişiklik yapacağı öğrenildi. Bunun dışında aynı kadronun sahada olması bekleniyor.

SON MAĞLUBİYET KONYASPOR’A

Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor yenilgisi ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 4 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u mağlup ederken, Karagümrük ile berabere kaldı. Aslan bu 4 maçta 15 gol kaydetti, 4 gol yedi.

SÜPER LİG’İN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Son Karagümrük mücadelesinde kalesinde 3 gol görmesine rağmen, Galatasaray hâlâ Süper Lig’in en az gol yiyen takımı. Aslan bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Okan Buruk’un ekibi, 12 maçta kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 67 golle de ligde Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım konumunda.

SINIRDA 4 İSİM VAR

Galatasaray’da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Nef Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK YİNE REKOR PEŞİNDE!

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş’ı Nef Stadı’nda 2-1 mağlup eden Aslan, Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi de 3-0’lık net skorla devirmişti. Siyah Beyazlılar’ı deplasmanda da devirmesi halinde, aynı sezonda ilk 3 derbiyi galibiyetle tamamlayan ilk yerli hoca da yine Okan Buruk olacak! Galatasaray tarihinde daha önce 3’te 3 yapan tek isim 1980-1981’de Brian Birch olmuştu.

EFSANELERİN YANINDA

Okan hoca böylece bu sezonki rekorlarına bir yenisini ekleyecek. Başarılı çalıştırıcı, ligde elde edilen üst üste 14 galibiyetle, Beşiktaş’ın 1960’tan kalan rekorunu tarihe gömmüştü. Ayrıca Alanyaspor galibiyetiyle de ligdeki tüm rakiplerini yenme sevinci yaşayan Okan hoca, Gündüz Kılıç’tan sonra Galatasaray tarihinde bunu başaran ilk yerli teknik adam olmuştu. Daha sonra da iç sahadaki üst üste 10 lig galibiyetiyle Galatasaray efsanesi Coşkun Özarı’yı yakalayan Buruk, Karagümrük karşısında Fatih Terim ve Gündüz Kılıç’ın 11 maçlık serisine ortak olma fırsatını ise kaçırmıştı.

Aslıhan Çil