Okan Buruk: ‘Burada attığımız gol bizi turun içinde tuttu’

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting’e 3-1 mağlup olan ve tur şansını zora sokan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa flaş açıklamalarda bulundu. Buruk, “Erken gol yemek bizi psikolojik olarak aşağı çekti, rakibi de yükseltti. Daha güvenli oynadılar” dedi.

Tur şansları hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, “Rövanşta 2-0’lık skor bize turu getirir. Burada attığımız gol, bizi turun içinde tuttu. Yenebileceğimiz bir takım. 2-0 da yenebileceğimiz bir takım” ifadelerini kullandı.

27 Şubat’ta oynanacak ikinci maç için “Topa sahip olup, daha hızlı olmamız gerek” diyen Okan Buruk, “Golü bulduğumuz ana kadar topu iyi tutup, dönen topları aldık öyle de golü bulduk ama sonrasında rakibimiz istediklerini yaptı ve skoru tuttu. İkinci maçta yine iddialıyız, turu geçmek için herşeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Sporting Lizbon 3-1 Medipol Başakşehir | UEFA Avrupa Ligi Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ile Avrupa`da yoluna devam eden tek temsilcimizin Son 32 Turu heyecanı başladı. İki takım da 27 Şubat`ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmek isterken ev sahibi Sporting sahadan 3-1 galip ayrıldı ve büyük avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

Okan Buruk taktiksel tercihleri hakkında ise şunları söyledi: “Alışık olduğumuz oyunu oynamaya çalıştık. Saha yerleşiminde sorunlar yaşadık. İlk yarıda ikili mücadelelerde çok eksiktik. Kendimizi daha zorlayabilirdik. İki forvet, üç orta saha, beş orta saha… Önemli olan saha içinde elimizden gelenin en iyisini yapabilmek.”

‘Bu maçı unutup Rize maçına hazırlanacağız’

Buruk, Süper Lig’deki mücadele hakkında sorulan soruya da yanıt verirken “Üstteki 6 takım birbiriyle oynuyor, biz de Rize’ye gideceğiz, bu maçı bir an önce unutup, Rize maçına hazırlanacağız. Yaklaşık 5 saatlik bir yolculuk yapacağız, dönüp iyi hazırlanıp Rize maçında galip gelmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.