Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti! Süper Lig’de bir ilk…

Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor’a konuk olan Galatasaray, rahat bir galibiyet almayı başardı. Arjantinli süperstarı Mauro Icardi ile bir penaltı atışından yararlanamayan Cim Bom; Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün’ün golleriyle sonuca gitti. Sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan ve fire vermeden yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig’de bir ilki yaşarken teknik direktör Okan Buruk, kulüp efsaneleri Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in büyük başarısını tekrarladı.

GİRESUNSPOR: 4 GALATASARAY: 7

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 7 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de Yeşil Beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 24 golüne, Giresunspor 13 golle karşılık verdi.

4. KEZ RAKİP OLDULAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 4. kez rakip oldular. Buruk, Galatasaray ve Rizespor’u, Keleş ise Sivasspor ve Giresunspor’u çalıştırıyordu. Süper Lig’in 21. haftasında oynanan maçta kazanan 4-0’la Sarı Kırmızılılar oldu. İki teknik direktör arasında oynanan 4 karşılaşmada Hakan Keleş 1 kez sahadan galip ayrılırken, 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.

SINIRDA SORUN YOK

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu, Giresunspor maçına sarı kart sınırında çıktı. Karşılaşmayı kart görmeden tamamlayan 3 oyuncu da 22. haftada oynanacak Ümraniyespor müsabakasında Okan Buruk’un forma vermesi halinde görev alabilecekler.

DEPLASMANDA 26 PUAN

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon 11. kez deplasmanda maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan, 24 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 müsabakada filelerinde 14 gole engel olamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom, ayrıca bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Bu sezon Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de deplasmanda en fazla gole kapama yapan takım da Galatasaray oldu.

PERDEYİ MERTENS AÇTI

Galatasaray’ın ilk golünü Dries Mertens kaydetti. Maçın 45+3. dakikasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 35 yaşındaki futbolcu, böylece ligdeki 4. golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan Belçikalı futbolcu gol sayısını 5’e yükseltti. Mücadeleye 11’de başlayan Dries Mertens, 69. dakikada yerini Juan Mata’ya bıraktı.

DUBOIS’DAN MÜTHİŞ GOL

Mücadelede Sarı Kırmızılılar’ın ikinci golünü Leo Dubois kaydetti. Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza yayında topu alan Fransız defans oyuncusu, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sezon başında takıma katılan 28 yaşındaki futbolcu, böylece Sarı Kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti. Dubois, Mart 2018’den (Nantes vs Marsilya) bu yana ceza sahası dışından ilk lig golünü Giresunspor filelerine gönderdi.

RASHICA’DAN SİFTAH!

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 4-0 mağlup ederken, Cim Bom’un üçüncü golü Milot Rashica’dan geldi. Maçın 89. dakikada kaleci Onurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Rashica meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 26 yaşındaki futbolcu, Giresunspor maçında attığı golle Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı. Kosovalı futbolcu, daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kastamonuspor maçında da 1 gol atmıştı. Müsabakaya yedek başlayan Milot Rashica, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi.

YUNUS AKGÜN’DEN 15. MAÇTA İLK GOL

Bu sezon ligde 15. maçına çıkan 22 yaşındaki futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı. Maça yedek başlayan Yunus Akgün, 83. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna girdi.

GALATASARAY’DAN SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK!

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 4-0 mağlup etti ve puanını 48’e çıkardı. Sarı Kırmızılılar böylece 10’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 13’e çıkardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi. Cim Bom, Süper Lig tarihinde ilk kez tek sezonda üst üste 10 galibiyet aldı.

OKAN BURUK EFSANELERİ YAKALADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in ardından üst üste 10 galibiyet alan üçüncü teknik direktör oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Buruk, “Rekorlar kıracak bir oyuncu grubu var. Rekorları hep birlikte kırmaya çalışıyoruz ama asıl hedefimiz şampiyon olmak.” dedi.