Okan Buruk, Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden ve Süper Lig’de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9’a çıkardı.

Galatasaray’ın başında çıktığı son 12 Süper Lig maçında puan kaybı yaşamayan, lig tarihinde bir sezonda üst üste 12 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör olan Okan Buruk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Puan farkını açarak devam etmek istediklerini vurgulayan Buruk, “Maçı domine eden ve hak eden taraftık” dedi ve ekledi:

“Daha fazla atabilirdik. Üçüncü golü atıp, maçı erken bitirebilirdik. Son dakika baskı yedik. Rakibin vuruşları etkili olsa, 2-2 de bitebilirdi. Bu kadar önemli bir maça göre hücum istatistiklerimiz yüksek.”

‘Bugün bu stadyum 100 bin kişi olsaydı, 100 bin kişi gelirdi’

Kendilerini destekleyen taraftarlarına da teşekkür eden başarılı teknik adam, “Bugün bu stadyum 100 bin kişi olsaydı, 100 bin kişi gelirdi.” dedi.

‘Darbenin ne getirdiğini tam olarak bilemiyoruz’

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve sedyeyle kenara alınan Fernado Muslera’nın ayağında bir ağrı olduğunu dile getiren tecrübeli isim, “Doktorumuz hastanede değerlendirecek. İnşallah önemli bir şey yoktur ve küçük bir şeyle atlatırız. Bir darbe aldı, darbenin ne getirdiğini tam olarak bilemiyoruz. Sadece Galatasaray için değil, Türkiye için önemli bir isim.” dedi.