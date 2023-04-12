Okan Buruk hakkında olay iddia! “Avrupa’ya gidecek”

Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcılarından Ismael Garcia, MARCA’ya özel açıklamalarda bulundu. Garcia, Süper Lig’de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray’ı bu sezon liderliğe yükselten faktörleri anlattı.

Ismael Garcia’nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Futbol oynamayı seviyordum ama profesyonel olacak seviyeye sahip olmadığımı hemen fark ettim. Deportivo Akademisi’nde göreve başladım ve José Luis Oltra liderliğindeki takımda çalışma fırsatı buldum.”

Mallorca’dan Real Madrid Vakfı ile Singapur’a gitti ve 2016’da İkinci B’de CE L’Hospitalet’in dizginlerini eline aldı ve o sezon İspanyol profesyonel futbolunda yönettiği en genç teknik direktör (27 yaşında) oldu.

Garcia o dönemi şu sözlerle anlattı:

“Yeni terfi eden bir takımdı ve çok düşük bir bütçemiz vardı. Zor olacağını biliyorduk. Şubat ayında beni görevden aldılar, takım küme düşmeden çıktı ve sonunda düştüler. Ne olacağını asla bilemezsiniz.”

‘DE PAUL VE MOLINA İLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM’

Ismael García, 2018-19’da Dépor’a geri döndü, ancak bu kez bir gözlemci olarak, “Pazarı daha iyi tanımama yardımcı oldu ve rahat olmama rağmen, yerimin sahada olduğunu hissediyorum. Bu yüzden, Ertesi yıl Asteras Tripoli’de Borja Jiménez’in asistanı olarak Yunanistan’a gittim.”

Bir sonraki durağı Serie A’ydı. Garcia, Udinese günlerini “İlk başta Watford’a gidecektim ama sonunda Udinese’ye geldim. İtalya gibi bir Ligde ve oyuncu yükseltme konusunda uzmanlaşmış bir takımda asistan olmak büyük bir adımdı. De Paul, Nauel Molina ile çalışma fırsatı…” sözleriyle anlattı.

OKAN BURUK’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ismael Garcia, Udinese’den Galatasaray’a geçişi hakkında da konuştu. Garcia, “2001-2004 yılları arasında Inter’de forma giyen Okan Buruk, bana yardımcı antrenör olarak gelme şansı verdi ve ben bunu düşünmedim.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’tan övgüyle bahseden Garcia, “Okan, oyuncu olarak bir Galatasaray efsanesiydi, Madrid ve Barcelona’da Raúl veya Xavi tarzındaydı. UEFA’yı kazandı ve Madrid’i yendikleri Avrupa Süper Kupası’nda ‘MVP’ oldu. Akhisarspor ile Kupayı kazandı ve İstanbul Başakşehir’in ilk Lig şampiyonluğunu kazanmasına öncülük etti.” dedi.

Garcia, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon kötü bir sezonu geride bıraktıktan sonra yeni bir yapılanmaya gittiğini belirterek “Galatasaray 20 yılın en kötü klasmanına imza attı ve Avrupa dışında kaldı ama burada talep her zaman maksimum. Ülkenin en önemli kulübü olmasının bir nedeni var. Yeni başkanın gelişi, projenin temel isimlerinden Erden Timur’un ve Okan Buruk’un dönüşü büyük heyecan yarattı.” sözlerini kullandı.

‘YETMEZMİŞ GİBİ ZANIOLO GELDİ’

MARCA, Galatasaray’ın Süper Lig için oldukça kaliteli bir kadro kalitesine sahip olduğuna yer verdi. Haberde “Galatasaray; Torreira, Oliveira, Mertens ve Icardi gibi isimleri kadrosuna kattı. Bu da yetmezmiş gibi kışın Zaniolo’yu aldılar.” ifadelerini kullandı.

Ismael Garcia da oyuncularla aralarındaki iletişim kuvvetli olduğuna ve bunun başarıyı getirdiğine vurgu yaptı. Garcia, “Üst düzey futbolcular çok çabuk projeye dahil oldular. Bizim belirleyici bir işlevimiz yok. Hepimiz her şeye dahil oluyoruz ve her konuda görüşümüzü bildiriyoruz. Herkes çok ilgili ve Okan takımına çok güveniyor.” dedi.

Garcia, Galatasaray’ın yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisi hakkında “Maçlara hakim olmak istiyoruz. Yüksek baskıyla oynamayı, rakibi zorlamayı seviyoruz ve sahip olduğumuz yetenekten yararlanmak için bekler de dahil olmak üzere birçok oyuncuyu karşı sahada bir araya getiriyoruz. Buradaki fikir her zaman sahaya çıkıp kazanmak ve maçların kontrolünü ele almak, organize olmak ama Türkiye’de bu her zaman kolay değil çünkü çok fazla gidiş geliş var” ifadelerini kullandı.

‘OKAN BURUK AVRYPA’YA GİDECEK’

Ismael Garcia, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler kullandı. Buruk’un Avrupa’ya gidebilecek kapasitede bir teknik direktör olduğuna vurgu yapan Garcia, “Okan harika bir teknik direktör. Türkiye’de harika bir geleceği olduğunu düşünüyorum ve büyük bir Avrupa Ligi’ne atlayıp başarılı olacak bir sonraki Türk teknik direktör olabileceğinden hiç şüphem yok.” dedi.

Galatasaray’da vatandaşı Mata için de övgüyle bahseden Garcia, “Eğer herhangi bir takım arkadaşıyla konuşup ona kadrodaki en kaliteli oyuncunun kim olduğunu sorarsanız, %90’ı size onun Juan olduğunu söyleyecektir. Acımasız bir yetenek. Üstüne üstlük, insani açıdan 10 numara. Son yıllarda Manchester United’ın en sevilen oyuncularından biri olması normal.” ifadelerini kullandı.

ICARDI SÖZLERİ

Mauro Icardi hakkında da konuşan Garcia, “Gol atmak ve asist yapmak konusunda son derece verimli olduğunu kanıtlıyor. Bana göre şampiyonadaki en farklı oyuncu. Bana yardımcı olan bir şeyi de vurgulamak isterim. Icardi’nin bu kadar baskı gücü olması beni şaşırttı. O, insanların düşündüğünden daha eksiksiz.” sözlerini kullandı.

Galatasaray’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Zaniolo hakkında da önemli ifadeler kullanan Garcia, “O harika bir oyuncu. Üstelik evinde ilk lig maçına geldi ve gol attı. Ligin geri kalanında ve önümüzdeki sezonlarda bize çok şey verecek. Muslera ve Gomis bence sadece oyunlarından dolayı değil, liderliklerinden dolayı da kilit figürler.” dedi.

‘ÇOK REKABETÇİ BİR LİG’

Galatasaray’ın 14 maçlık serisine de vurgu yapan Garcia, “Çok fazla değeri var çünkü çok rekabetçi bir lig. Tüm maçlar mükemmel değildi, ancak takım bu süreçte gelişti ve Başakşehir karşısındaki 0-7 galibiyet gibi çok önemli zaferler oldu.” dedi.

‘SONUNA KADAR ÇEKİŞME DEVAM EDECEK’

Şampiyonluk yarışını ve Galatasaray’daki geleceğini değerlendiren Ismael Garcia, “Haziran, her şeyin değerlendirileceği zamandır ve önemli olan, ligi kazanabilmemiz ve bu gruba ve taraftarlarına hak ettikleri mutluluğu verebilmemizdir. Şu anda altı puanla öndeyiz ama Süper Lig’in sonuna kadar çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray’dayım ve çok mutluyum. Futbolda günden güne ilerlemek zorundasınız ve benim için şu anda en önemli şey bu.” dedi.