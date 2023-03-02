Okan Buruk Icardi’nin alternatifini belirledi! Herkes Gomis’i beklerken sürpriz isim

Bu sezon Galatasaray’da köklü bir değişim yaşanarak sezon başında başkandan, teknik direktörüne, teknik heyetten futbolcusuna kadar değişti. Başkan Dursun Özbek yönetiminde Sarı Kırmızılı camia kenetlendikten sonra Okan Buruk’u da takımın başına getirerek eski Galatasaray ruhunu yeniden sahaya yansıtmak istedi ve bu plan da kısa zamanda etkili oldu. Yönetim ve tekenik heyet değişikliği sonrası sahada yer alacak isimlere sıra geldiğinde Galatasaray çok konuşulacak işlere imza atarak yıldız isimleri kadrosuna kattı.

PUAN FARKINI AÇTI

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Okan Buruk ve öğrencileri Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından ertelenen lig maçlarına kadar inanılmaz bir performansa imza attı. Ligde 12 maçta 12 galibiyet alan Sarı Kırmızılı ekip, zirvede en yakın rakibi Fenerbahçe ile de puan farkını açtı.

HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Deprem nedeniyle verilen arada Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray İstanbul’a dönmüştü. Sarı-Kırmızılı takım bu haftayı BAY geçecek. O nedenle Galatasaray İstanbulspor’la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Galatasaray BAY geçeceği bu haftada Adana Demirspor, Eyüpspor ve İstanbulspor’un katılacağı bir turnuvaya katılmayı planlıyordu ancak turnuva iptal edildi. Ayrıca bu hafta sonunu BAY geçecek Adana Demirspor’la maç yapması planlanıyordu. Sarı-Kırmızılı takım bu karşılaşmayı İstanbulspor’la yapma kararı aldı.

TARAFTAR ALINMAYACAK

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak. Mücadeleye taraftar alınmayacak.

YENİ SEZON ÖNCESİ MİNİ TURNUVA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen ‘Omuza Omuza’ Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi mini bir turnuva yapacak.

OKAN BURUK İŞİ SIKI TUTUYOR

Yeniden Süper Lig’e geri dönüş için hazırlıklarını yapan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, sürprize izin vermemek için çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

İSTEDİĞİ DÜZEYDE DEĞİL

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in fizik olarak istenilen düzeyde olmadığı öne çıktı. 38 yaşına giren Fransız futbolcunun ön alanda baskı ve fiziksel güç olarak eski performansının uzağında olduğu gözlendi. Bu sezon sergilediği Futbol ve attığı klas gollerle Avrupa’nın da dikkatini çeken Mauro Icardi’nin yedeği bu nedenle Gomis olmayacak.

‘SAHTE 9’ OLARAK GÖREV YAPACAK

Teknik heyetin, bitiricilik ve ekstra şut çalışmaları ile uzun süredir üzerine titrediği Barış Alper Yılmaz’ın performansından son derece memnun olduğu ifade edildi. Fizik güç ve bitiricilik anlamında kendini geliştiren genç futbolcu, Galatasaray’ın ikinci golcüsü olacak. Yeni transfer Nicolo Zaniolo’nun da takıma katılması ile kanatlarda, hücum bölgesinde alternatif sayısı artan teknik direktör Okan Buruk’un zaman zaman Barış Alper’i ‘sahte 9’ olarak da kullanacağı belirtildi.

GOLCÜ KARARI

Sarı kırmızılı teknik heyet gerekli gördüğü takdirde Zaniolo’yu da Mauro İcardi’nin olmadığı maçlarda ileri uçta sahaya sürecek. Ara transfer döneminde Haris Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi büyük bir sürpriz olmazsa forvet hattına takviye yapmayacak. Sarı kırmızılılar ara transfer dönemini kapatıp Mauro Icardi’nin durumu, geleceğine göre santrfor bölgesine bütçe, kalite konusunda planlarını netleştirecek.