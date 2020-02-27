Okan Buruk: İçeri girdiğimizde şehit haberlerini aldık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda oynanan Sporting Lizbon maçının ardından açıklamalarda bulundu. 3-1’in rövanşında uzatmalarda rakibini 4-1 yenerek eleyen temsilcimizde Okan Buruk maç sonu aldıkları şehit haberleriyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi. İşte Okan Buruk’un açıklamaları:

‘BÖYLE HABERLER BİZİ DERİNDEN YARALIYOR’

”Öncelikle tabi maç sonu böyle galibiyet aldığımız için çok sevinip sahada kutlama yaptık. Ama içeri girdiğimizde aldığımız şehit haberleri bizi derinden üzdü. Ülkemizin, Türk askerinin başı sağ olsun. Böyle haberler bizi derinden yaralıyor. Ülkemizin, Türk askerinin başı sağ olsun.”

‘FUTBOL BU ÜLKENİN TEMEL TAŞI’

“Bir Türk takımı olarak buralara gelmek ve ülkemize bu mutlulukları tekrar yaşatmak için çabalıyoruz. Futbol bu ülkenin temel taşı. Buradaki başarılar da sokaktaki insanımıza direkt yansıyor. Buradan başarılı bir teknik adam olarak ayrılıyorum. Bunu mümkün kılan da oyuncularım. Onlara bunun için teşekkür etmek istiyorum.”