Okan Buruk neşteri vurdu! 3 yıldız kızağa çekiliyor

Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisinin faturası 3 isme kesildi. Teknik direktör Okan Buruk, kulübeye çekeceği isimlerde kararını verdi. Başakşehir’le bu hafta oynanacak kritik mücadelenin planlarını şimdiden yapmaya başlayan Buruk, kurmaylarıyla birlikte radikal kararlar almanın eşiğinde.

OLIVEIRA’DAN TARAFTARA SÖZ

Maçın ardından yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından da taraftara mesaj gönderdi. “Hepimiz için zor bir gündü” diyen Portekizli orta saha, “Kulübümü ve taraftarları hayal kırıklığına uğratmış olabileceğimin farkındayım ama sonuna kadar savaşacağımın da bilincindeyim. Bu kulübe çok şey verdim ve bunun için kalbimi ve ruhumu vermeye devam edeceğim. Kulübümü, arkadaşlarımı ve tüm taraftarları seviyorum. Ben bir Aslanım ve sonuna kadar da Aslan olmaya devam edeceğim. Haydi savaşalım!” açıklamasını yaptı.

TAKIMA İKİ GÜNLÜK İZİN

Haftayı Beşiktaş yenilgisiyle kapatarak zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray’da, oyunculara iki gün izin verildi. Sarı-Kırmızılılar yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak, Başakşehir’le pazartesi günü oynanacak lig maçının hazırlıklarına başlayacak.

MELO’DAN TORREIRA’YA ATEŞ!

Aslan’ın Brezilyalı eski ön liberosu Felipe Melo, Beşiktaş yenilgisinin ardından Lucas Torreira’nın sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Kendi pozisyonunda oynayan Uruguaylı orta sahanın performansını mağlubiyete rağmen çok beğenen Melo, paylaşımın altına aslan ve ateş emojileri koydu. Torreira da Brezilyalı yıldıza, “Mücadeleye devam edeceğiz kardeşim” diye yanıt verdi.

SINIRDA FİRE YOK

Galatasaray’da sahaya haftalardır ceza sınırında çıkan isimlerden Icardi, Kerem, Boey ve Oliveira, Beşiktaş derbisini de kart görmeden tamamladı. Bu oyuncular, Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki İstanbulspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

OKAN BURUK TEDBİRLER ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki panik havasını ortadan kaldırmak için bazı tedbirler aldı. İlk olarak Beşiktaş yenilgisinin ardından katıldığı basın toplantısında, “Şampiyon biz olacağız” mesajını veren başarılı çalıştırıcının, soyunma odasında da oyuncularıyla bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı. Buruk’un bu kısa konuşmada, “Bugün bize yakışmayan hatalar yaptık. Dersimizi aldık. Şimdi dinlenin, dönüşte yeniden başlıyoruz” diyerek haftaya pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçını işaret etti. Okan hoca ligde 7-0 yenip, kupada elendikleri Başakşehir’le oynanacak maça “Yeniden çıkış yolu” gözüyle bakıyor.

YÖNETİM DESTEĞE GELECEK

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek ile Erden Timur’un, takımı tekrar toparlamaya çalışan Okan Buruk’a destek için bu hafta Florya’ya gideceği de gelen haberler arasında. Geçmiş döneme ait tüm alacakları ödeyen, primleri de zamanında hesaplara yatıran Galatasaray Yönetimi, futbolcularla da görüşerek takım içinde herhangi bir sorun olup olmadığını soracak. Buruk’un da Florya’da yapılacak ilk idmanda oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

DERBİ SONRASI İDDİALI

Okan Buruk maçın ardından, “Başımız dik, şu anda lideriz. Ben çok rahatım, üzerimde baskı yok. Galatasaray bu süreçlerden kazanarak çıkmıştır. Bundan sonraki hedefimiz kalan maçları kazanmak. Bu oyunu ortaya koyacağız. Bu maç bir kaza. Çok hata yaptık. Galatasaray bu değil. İlk defa bu sezon derbi kaybettik. Üzgünüz ama kafamızı kaldırıp şampiyonluğu hak etmek, almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bu senenin şampiyonu Galatasaray olacak” ifadelerini kullanmıştı.

MIDTSJO İLK 11’E

Beşiktaş karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyan ve sonrasında da yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep olan Oliveira’yı geç çıkardığı için eleştirilen Okan hoca, Portekizli orta saha yerine Midtsjö’yü ilk 11’de düşünüyor. Norveçli futbolcunun, Torreira ile partner olması bekleniyor.

10 NUMARAYA GEÇİYOR

Başakşehir karşısında düşünülen değişikliklerden biri de hücum hattında. Sakatlık dönüşünden bu yana beklentilerin çok altında kalan Mertens de kulübe yolcusu. Belçikalı yıldızın yerineNicolo Zaniolo’nun artık ilk 11’e dahil edilmesine karar verildi. İtalyan yıldızın, kadrodaki diğer değişikliklere göre forvet arkasında görev yapacağı tahmin ediliyor. Kerem ile Rashica’nın kanatlardaki yeri garanti gibi görünse de olası 3. yerli hamlesi özellikle Rashica’yı da kulübe yolcusu yapabilir.

SOL BEK DEĞİŞİKLİĞİ KESİN

Çünkü Okan Buruk’un Beşiktaş derbisi öncesi çok düşünüp gerçekleştiremediği sol bek değişikliği bu kez kesin olarak devreye alınacak gibi görünüyor. Dev maçta tel tel dökülen Adekugbe’nin yerine Dubois, Kaan Ayhan veya eldeki yerlilerden Kazımcan ile Emre Taşdemir’in monte edilme ihtimali var.

HER İHTİMALİ DENEYECEK

Buruk, hafta boyunca bu değişiklikler üzerinde denemeler yapıp en ideal kurguyu bulmaya çalışacak. Yerlilerden Berkan Kutlu’nun da yeniden ilk 11’e dönme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Metin Karabaş