Okan Buruk: Sorumlusu benim

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Kopenhag’a deplasmanda 3-0 yenilerek Avrupa’ya veda eden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası beIN Sports’a konuştu. İstenen oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Okan Buruk, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Maçın hemen başında yedikleri golün morallerini bozduğunu belirten Okan Buruk “Maçtan önce de söylemiştim. Burada gol atmak için oynamamız gerekiyordu. Erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Rakibin de moralini yükseltti. Daha sonra oyunda dengeyi kurduk. İkinci golden sonra da pozisyona girmeye çalıştık. Ama üçüncü gol bizi oyunun dışına itti” dedi.

“SORUMLUSU BENİM”

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Okan Buruk “Burada ülkemiz için oynadığımızı söyledik. Bu nedenle mağlup olduğumuz için üzgünüz. Rakibimiz bizden çok daha iyi mücadele etti. Ben yine de oyuncularıma teşekkür ediyorum. Zor bir sezon oldu. Avrupa’da çeyrek finale yükselme şansı yakalamıştık. Ama bunu başaramadık. Oyun olarak iyi değildik. Takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Bu maçın sorumlusu benim… Yediğimiz goller, yaptığımız değişiklikler, oyunun oturmaması… Bunların bütün hepsi benim tercihlerim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, şampiyonluğun rehavet yaratıp yaratmadığı ile ilgili bir soruya ise “Zor bir dönem… Sezon bitmiş. Ağustos ayının ortası… Şampiyonluk sonrası verdiğimiz ara sonrası istediğimiz gibi dönemedik. Rakibimize göre yaşlı bir kadromuz var. Hafta ortasında takımımın durumunun iyi olduğunu düşünüyordum. Ancak bugün beklenen performansın çok altındaydık” şeklinde konuştu.