Okan Buruk: ‘Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz’

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, yarın Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.55’te başlayacak mücadelede Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk ve başarılı futbolcu Carlos Ponck bu zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına katılan gazetecilerin fazla olmasına dikkat çekerek sözlerine başlayan Buruk, “Bu odanın kalabalık olduğunu görünce ne kadar önemli takımla oynayacağımızı anladım. Deplasmanda oynadığımız ve istediğimiz gibi gitmeyen bir maçtı. Sporting’in maça golle başlaması ve performansları son dönemdeki maçlarının üzerindeydi. Bize karşı ilk maçta zorlanmadan galibiyet aldılar. Ama attığımız bir gol bizi farklı düşünceler içinde tutmayı ve yarınla ilgili turu geçme inancımızı sakladı. 2-0’lık bir galibiyet bizi bu turdan çıkarabilir. Sahamızda daha farklı bir oyun ortaya koyuyoruz. Zor olduğunu biliyoruz ama elimizden geleni yapıp turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Ülke için önemli bir maça çıkıyoruz’

Ülke puanını katkı yapma adına Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden tek takım olmalarının üzerilerinde baskı oluşturup oluşturmadığı yönünde gelen bir soruya ise deneyimli çalıştırıcı, “Bu sorumluluğu Avrupa Ligi’ne başladığımızdan beri hissettik. Türkiye’deki her takım için ülke puanı çok önemli. Bunu hep önemsedik, burada olma nedenlerimizden biri de bu. Bu turu da çok önemsiyoruz. Yarın alacağımız bir galibiyette önemli puan kazandıracak. Ben bütün Türk futbolseverleri bu maça davet ediyorum. Sadece Başakşehir için değil ülke için önemli bir maça çıkıyoruz” diye cevap verdi.

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‘İlk maçta oyunumuz yeterli değildi’

Avrupa Ligi’ni Galatasaray’da futbolcu olarak kazandığının hatırlatılması ve bu bağlamda nasıl duygular içinde olduğuna ilişkin ise Okan Buruk, “Kupanın ismi değişti bir kere. UEFA Kupası’ydı, Avrupa Ligi oldu. Avrupa’da kupa kazanmak Türkiye’de bir takım için bir çok önemliydi. Galatasaray’da bunu yakalamıştık. Hala da ülkedeki başarılara baktığımızda en kalıcı başarı. Bunun içinde futbolcu olarak bulunmak benim için mutluluk verici. Şimdi de tek Türk takımı olarak Avrupa’da temsil ediyoruz. Bu beni heyecanlandırıyor. İlk maçı kaybetsek de umudumuz sürüyor. Bundan daha zorunu Mönchengladbach deplasmanında başarmıştık. Yarın da oyuncularımla birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. İnşallah son 16 turuna yükselen takım oluruz. İlk maçta oyunumuz yeterli değildi ancak yarın farklı bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Umarım futbol şansı yanımızda olur’

Yarınki maçta nasıl bir oyun planı benimseyeceklerine ilişkin olarak da turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı, “İlk maça baktığımızda deplasman takımı olarak iki forvetle başlamıştık. Pozisyona girme sayımız azdı. Çok fazla hücum oyuncusuyla oynamak çok fazla pozisyona gireceğiniz anlamına gelmiyor. Önemli olan dengeli oynamak. Elimizdeki oyunları değerlendirmek. İlk maçta rakibi, artı ve eksilerini gördük. Buna uygun oyuncularla maça çıkacağız. İki gün önce maça çıktık ufak tefek yorgunluklar olabilir. Bugün son antrenmandan sonra yarınki kadromuzu çıkaracağız. Maçın başından sonuna kadar turu geçmek için mücadele edeceğiz. Umarım futbol şansı da yanımızda olur” açıklamasını yaptı.

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Ponck: ‘Turu geçeceğimize inancımız tam’

Sporting Lizbon’un deplasmanda çok etkili bir oyun ortaya koyduğunu hatırlatan Ponck, “Tabii ki yarınki maç çok önemli ve bu sonucu döndürmek için elimizden geleni yapacağız. Orada Sporting daha farklı oynuyor. Açıkçası erken buldukları gol onları rahatlattı. Bizim de deplasmanda attığımız gol var. O gol bize umut veriyor. Biz de evimizde farklı oynuyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım yarınki maça odaklıyız. Takımın kendine güveni tam. İlk maçta aldığımız skoru tersine çevirip turu geçeceğimize inancımız tam” diye konuştu.