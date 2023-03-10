Okan Buruk: “Uzun vadede yardımlara kulüp olarak devam edeceğiz”

Galatasaray’ın depremzedelere yardım için Galatasaray Lisesi’nde düzenlediği müzayeden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarına konuştu. Galatasaray’ın bu zamana yürüttüğü çok önemli kampanyalar olduğunu söyleyen Buruk, “İnşallah ileriye dönük de çok uzun vadede buna kulüp olarak devam edeceğiz. Başkanıma ve bütün Galatasaray’a teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçelilere, Beşiktaşlılara teşekkür etmek istiyorum. Benim için değerli bir formaydı. Onu vermiştim. O da güzel bir fiyata gitti. O da benim için mutluluk. Herkesi internetteki satışlara da davet ediyorum” diye konuştu.

Yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maç hakkında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “Takım olarak hazırız. Bu maçı bekliyoruz. Bizim için çok uzun bir ara oldu. Futbolu özledik. Kazanmayı özledik. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.